Süleyman Orakçıoğlu İtalya’nın en ünlü dergisine kapak oldu

Erkek hazır giyimininin öncü markalarından Damat, her geçen gün yeni bir başarıya imza atıyor. Halkın oyları ile “Yılın Giyim Markası” seçilen D’S Damat, şimdi de İtalya’nın önde gelen iş dünyası dergilerinden AZ Franchising’e kapak oldu

Orka Holding bünyesindeki D’S Damat ve Damat Tween’in şöhreti Türkiye sınırlarını aştı… 80 ülkede 400’den fazla mağazası bulunan marka, şimdi de İtalya’nın ünlü dergilerinden AZ Franchising’e kapak olarak başarısını Avrupa medyasına taşıdı.

İtalya’daki franschising platformunun ayda bir yayınlanan dergisinin yeni sayısında Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu yer aldı. Derginin iç sayfalarında ise Orka Holding Uluslararası Perakende Direktörü İhsan Şahin’le yapılan bir röportaj yayınlandı. Şahin, “Damat’ı dünyanın en önemli 10 markasından biri yapmak istiyoruz. Avrupa pazarındaki en büyük odaklarımızdan biri İtalya. Çok fazla satış noktamız var, dahasına da yatırım yapmaya kararlıyız” dedi.

Markanın yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan bir grup olduğunu da söyleyen Şahin, şöyle devam etti:

“Damat-Tween markamızın çağdaş ve genç modelleriyle büyük bir beğeni topluyoruz. 2012 yılında New York merkezli yatırım şirketi Investcorp ile ortaklık anlaşması yaparak dünya standartlarında bir şirkete dönüştük. Bundan sonra amacımız dünyanın en önemli 10 markasından biri olmak. Şirketimizin her çalışanı, daha verimli bir yapı oluşturmak ve etkili pazarlama stratejileri belirlemek için çok çalışıyoruz. Avrupa bizim için gelecekte odaklanacağımız pazar olacak. İtalya topraklarında çok sayıda satış noktası yatırımı öngörüyoruz. Bizim için İtalya, Avrupa pazarına giriş için en büyük kapı”

Bugüne kadar dünyaca ünlü isimleri kapak yapan derginin sayfalarında ayrıca Damat Tween ve D’S Damat’ın yeni sezon kıyafetlerinden oluşan bir moda çekimine de yer verildi.