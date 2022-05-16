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Siyasi yasak getirilen Canan Kaftancıoğlu suskunluğunu bozdu! Görevine devam edecek mi?

Siyasi yasak getirilen Canan Kaftancıoğlu suskunluğunu bozdu! Görevine devam edecek mi?
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16 Mayıs 2022 - 13:51

Yargıtay, geçtiğimiz hafta CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 3 ayrı suçtan aldığı 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasını onadı. Siyasi yasak da getirilen Kaftancıoğlu’nun görevine devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu. Kaftancıoğlu “Bundan sonra nasıl hareket edeceksiniz?” sorusuna; “Görevimin başındayım” sözleriyle yanıt verdi.

Chp İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, geçtiğimiz hafta sosyal medya paylaşımları nedeniyle “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret“, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak“, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

SİYASİ YASAK GETİRİLDİ
Kaftancıoğlu’na siyasi yasak da getirilirken, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütüp yürütemeyeceği merak konusu oldu. Bu konuda sürecin nasıl ilerleyeceğine dair farklı iddialar ortaya atılırken, beklenen açıklama Kaftancıoğlu’nun kendisinden geldi.

“GÖREVİMİN BAŞINDAYIM”
Gazeteci İsmail Saymaz’ın ulaştığı Kaftancıoğlu, “Bundan sonra nasıl hareket edeceksiniz?” sorusuna; “Görevimin başındayım” yanıtını verdi.

PARTİ MECLİSİ’NDE YOL HARİTASI BELİRLENECEK
Öte yandan bugün toplanacak olan CHP Parti Meclisi’nde de gündem yoğun olacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun sunuşuyla başlayacak toplantıda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) raporu görüşülecek. Seçim ve seçim güvenliği hazırlıklarının ele alınacağı toplantıda, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezalarının onanması sonrası çizilen yol haritası da tartışılacak.

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