İmamoğlu’na farklı tarihlerde gelen iki telefon! Fark edince şikayetçi oldu…

Polisi harekete geçiren olay İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarının şikayeti üzerine ortaya çıktı. İddiaya göre, İmamoğlu’nu arayan bir kişi kendisini HSK üyesi Bilgin Başaran olarak tanıttı.

Cumhuriyet’in haberine göre; arayan kişi İmamoğlu’ndan Antalya’da bir büfe yeri için aracılık etmesini istedi. Ancak İmamoğlu talebi kabul etmeyerek, böyle bir şey yapamayacağını söyleyerek telefonu kapattı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Haftalar sonra bu sefer İmamoğlu’nu arayan bir kişi kendisini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil olarak tanıttı. Arayan kişi aynı konuyla ilgili yardım istedi.

Ekrem İmamoğlu, arayan kişilerin seslerinin aynı olduğunu fark edince, kendisini bir dolandırıcının aradığını fark ederek avukatları aracılığıyla savcılığa başvurdu. İddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne ekipleri o şüphelinin Hakan B. olduğunu belirledi. Hakan B. operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla işlem yapılan şüpheli adliyeye gönderildi.