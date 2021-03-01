Siyasi Kulislere Göre Erdoğan Zor Durumda

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Kılıçdaorğlu’nun Merkez Bankası’nı ziyareti sonrasında bürokratlara yaptığı çağrıyı değerlendirdiği bir yazı kaleme aldı.

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu’nun Merkez Bankası’nı ziyareti sonrasında bürokratlara yaptığı çağrıyı değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Kılıçdaroğlu, yaratmaya çalıştığı algı da başarılı olabilecek mi? Zaman gösterecek. Ancak, Ankara’da olup bitenler üzerinden yeni siyasi senaryolar yazanlara göre, Tayyip Erdoğan zokayı yuttu” dedi.

Başkent siyasi kulislerinde “Kemal Kılıçdaroğlu başlattığı Cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyasındaki yol taşlarını döşemeye devam ediyor. Bürokratlara yaptığı sert uyarı ile bu kampanyayı yeni bir evreye taşıdı” denildiğini aktaran Takan, CHP liderinin “strateji, bir bütünlük gösterdiği; devletin tüm kurumlarıyla yakından ilgili, iktidara gelirse çözümünde hazır algısına oynadığı” yönünde görüşün hakim olmaya başladığını ifade etti.

Takan, “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaratmaya çalıştığı algı da başarılı olabilecek mi?. Zaman gösterecek. Ancak, Ankara’da olup bitenler üzerinden yeni siyasi senaryolar yazanlara göre, Tayyip Erdoğan zokayı yuttu” dedi.