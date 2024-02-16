Siyasi ayağı deşifre oluyor! “Fatih Erbakan, Adnan Oktar’a yalvardı”

Eski mali şube müdürü olan Furkan Sezer de 140 Journos kanalı tarafından yapılan belgeselde birbirinden önemli detayları açıklamıştı. Adnan Oktar örgütünün siyasi ayağında hangi isimler olduğu en çok merak edilen konu başlıkları arasında! Furkan Sezer, örgütün siyasi ayağında AK Parti MKYK üyesi Hayati İnanç’ın olduğunu iddia etti.
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ÇOK KONUŞULACAK İDDİA! ‘FATİH ERBAKAN, ADNAN OKTAR’A YALVARDI’
Özkan Mamati ise Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya attı! Özkan Mamati’nin aktardıklarına göre Fatih Erbakan, uzun süre Adnan Oktar ile iletişim içindeydi.
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Fatih Erbakan’ın 2011 ile 2016 seneleri arasında Saadet Partisi’nin genel başkanı olan Mustafa Kamalak’ı indirmek için Adnan Oktar’a yalvardığı da iddialar arasında!
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‘BEN BUNA CANLI KANLI ŞAHİT OLDUM’
‘Fatih Erbakan, Adnan Oktar’a yapılan operasyon öncesinde Adnan Oktar ile görüştü. Ben fiziki olarak oradaydım, bunlara şahidim’ diyen Özkan Mamati, o dönem Saadet Partisi’nin başında Mustafa Kamalak’ın olduğunu ve Fatih Erbakan’ın Mustafa Kamalak yerine partinin başına geçmek için Adnan Oktar’dan yardım istediğini aktardı.
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Operasyondan sonra da Candaş Tolga Işık’ın programına katılarak Adnan Oktar’ı savunmak adına tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Oktar örgütü hakkında kullandığı ifadeler büyük tepki çekti.
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ADNAN OKTAR’IN SİYASİ AYAĞI HAYATİ İNANÇ MI? TOPA TUTTU
Adnan Oktar operasyonu sırasında mali şube müdürü olan Furkan Sezer, AK Parti MKYK üyesi Hayati İnanç’ın örgütün siyasi ayağındaki isimlerden biri olduğunu iddia etti!
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Furkan Sezer, isim vermeden örgütün siyasi ayağını işaret ettiğini Hayati İnanç’ın da avukatları aracılığıyla bu içeriklere erişim engeli getirttiğini belirtti.
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‘KIZ ÇOCUKLARINI İSTİSMARA UĞRAMAKTAN KURTARAN İNSANLARLA UĞRAŞIYOR’
Furkan Sezer, ‘Sen İslam diyeceksin, peygamber diyeceksin bununla ilgili kanal kanal dolaşacaksın.
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12 yaşındaki kız çocuklarını Dragos’ta cinsel istismara uğramaktan kurtaran insanlarla uğraşacaksın. Örgüt mensuplarını kurtarmaya çalışacaksın. Bunu Adnan Oktar da yapıyor senin bundan farkın ne! diyerek Hayati İnanç’ı topa tuttu.
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