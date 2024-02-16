Siyasi ayağı deşifre oluyor! “Fatih Erbakan, Adnan Oktar’a yalvardı”

Eski mali şube müdürü olan Furkan Sezer de 140 Journos kanalı tarafından yapılan belgeselde birbirinden önemli detayları açıklamıştı. Adnan Oktar örgütünün siyasi ayağında hangi isimler olduğu en çok merak edilen konu başlıkları arasında! Furkan Sezer, örgütün siyasi ayağında AK Parti MKYK üyesi Hayati İnanç’ın olduğunu iddia etti.