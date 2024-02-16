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Siyasi ayağı deşifre oluyor! “Fatih Erbakan, Adnan Oktar’a yalvardı”

Siyasi ayağı deşifre oluyor! “Fatih Erbakan, Adnan Oktar’a yalvardı”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Şubat 2024 - 16:14
Türkiye, din adı altında etrafını kandıran kendisini mesih, seçilmiş kişi olarak tanıtan tarikat liderlerinden çok çekti. Bu tarikat liderleri tıpkı FETÖ ve Adnan Oktar gibi silahlandı ve devletin önemli yerlerine sızdı. Adnan Oktar örgütünden 2018 yılında ayrılan ve devletle iş birliği yapan Özkan Mamati ve operasyon sırasında mali şube müdürü olan Furkan Sezer çözülmenin yaşanmasında önemli rol oynadı. Öte yandan Fatih Erbakan ve Adnan Oktar dostluğuyla ilgili çarpıcı iddia ortaya çıktı.

Siyasi ayağı deşifre oluyor! "Fatih Erbakan, Adnan Oktar'a yalvardı" - Sayfa 1

Eski mali şube müdürü olan Furkan Sezer de 140 Journos kanalı tarafından yapılan belgeselde birbirinden önemli detayları açıklamıştı. Adnan Oktar örgütünün siyasi ayağında hangi isimler olduğu en çok merak edilen konu başlıkları arasında! Furkan Sezer, örgütün siyasi ayağında AK Parti MKYK üyesi Hayati İnanç’ın olduğunu iddia etti.

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Siyasi ayağı deşifre oluyor! "Fatih Erbakan, Adnan Oktar'a yalvardı" - Sayfa 2

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA! ‘FATİH ERBAKAN, ADNAN OKTAR’A YALVARDI’

Özkan Mamati ise Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya attı! Özkan Mamati’nin aktardıklarına göre Fatih Erbakan, uzun süre Adnan Oktar ile iletişim içindeydi.

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Siyasi ayağı deşifre oluyor! "Fatih Erbakan, Adnan Oktar'a yalvardı" - Sayfa 3

Fatih Erbakan’ın 2011 ile 2016 seneleri arasında Saadet Partisi’nin genel başkanı olan Mustafa Kamalak’ı indirmek için Adnan Oktar’a yalvardığı da iddialar arasında!

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Siyasi ayağı deşifre oluyor! "Fatih Erbakan, Adnan Oktar'a yalvardı" - Sayfa 4

‘BEN BUNA CANLI KANLI ŞAHİT OLDUM’

‘Fatih Erbakan, Adnan Oktar’a yapılan operasyon öncesinde Adnan Oktar ile görüştü. Ben fiziki olarak oradaydım, bunlara şahidim’ diyen Özkan Mamati, o dönem Saadet Partisi’nin başında Mustafa Kamalak’ın olduğunu ve Fatih Erbakan’ın Mustafa Kamalak yerine partinin başına geçmek için Adnan Oktar’dan yardım istediğini aktardı.

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Siyasi ayağı deşifre oluyor! "Fatih Erbakan, Adnan Oktar'a yalvardı" - Sayfa 5

Operasyondan sonra da Candaş Tolga Işık’ın programına katılarak Adnan Oktar’ı savunmak adına tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Oktar örgütü hakkında kullandığı ifadeler büyük tepki çekti.

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Siyasi ayağı deşifre oluyor! "Fatih Erbakan, Adnan Oktar'a yalvardı" - Sayfa 6

ADNAN OKTAR’IN SİYASİ AYAĞI HAYATİ İNANÇ MI? TOPA TUTTU

Adnan Oktar operasyonu sırasında mali şube müdürü olan Furkan Sezer, AK Parti MKYK üyesi Hayati İnanç’ın örgütün siyasi ayağındaki isimlerden biri olduğunu iddia etti!

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Siyasi ayağı deşifre oluyor! "Fatih Erbakan, Adnan Oktar'a yalvardı" - Sayfa 7

Furkan Sezer, isim vermeden örgütün siyasi ayağını işaret ettiğini Hayati İnanç’ın da avukatları aracılığıyla bu içeriklere erişim engeli getirttiğini belirtti.

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Siyasi ayağı deşifre oluyor! "Fatih Erbakan, Adnan Oktar'a yalvardı" - Sayfa 8

‘KIZ ÇOCUKLARINI İSTİSMARA UĞRAMAKTAN KURTARAN İNSANLARLA UĞRAŞIYOR’
Furkan Sezer, ‘Sen İslam diyeceksin, peygamber diyeceksin bununla ilgili kanal kanal dolaşacaksın.

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Siyasi ayağı deşifre oluyor! "Fatih Erbakan, Adnan Oktar'a yalvardı" - Sayfa 9

12 yaşındaki kız çocuklarını Dragos’ta cinsel istismara uğramaktan kurtaran insanlarla uğraşacaksın. Örgüt mensuplarını kurtarmaya çalışacaksın. Bunu Adnan Oktar da yapıyor senin bundan farkın ne! diyerek Hayati İnanç’ı topa tuttu.

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Siyasi ayağı deşifre oluyor! "Fatih Erbakan, Adnan Oktar'a yalvardı" - Sayfa 10

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Siyasi ayağı deşifre oluyor! "Fatih Erbakan, Adnan Oktar'a yalvardı" - Sayfa 11

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Siyasi ayağı deşifre oluyor! "Fatih Erbakan, Adnan Oktar'a yalvardı" - Sayfa 12

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Siyasi ayağı deşifre oluyor! "Fatih Erbakan, Adnan Oktar'a yalvardı" - Sayfa 13

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Siyasi ayağı deşifre oluyor! "Fatih Erbakan, Adnan Oktar'a yalvardı" - Sayfa 14

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Siyasi ayağı deşifre oluyor! "Fatih Erbakan, Adnan Oktar'a yalvardı" - Sayfa 15

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Siyasi ayağı deşifre oluyor! "Fatih Erbakan, Adnan Oktar'a yalvardı" - Sayfa 16

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Siyasi ayağı deşifre oluyor! "Fatih Erbakan, Adnan Oktar'a yalvardı" - Sayfa 17

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Siyasi ayağı deşifre oluyor! "Fatih Erbakan, Adnan Oktar'a yalvardı" - Sayfa 18

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Siyasi ayağı deşifre oluyor! "Fatih Erbakan, Adnan Oktar'a yalvardı" - Sayfa 19

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Siyasi ayağı deşifre oluyor! "Fatih Erbakan, Adnan Oktar'a yalvardı" - Sayfa 20
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Siyasi ayağı deşifre oluyor! “Fatih Erbakan, Adnan Oktar’a yalvardı”
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