MHP’li Yönter, Emre Kongar’ı hedef aldı: Aklı işgal edilmiş bir zavallı

CHP lideri Özgür Özel ile yaşadığı polemik gündem olan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, konuyu köşesine taşıyan Cumhuriyet yazarı Emre Kongar’ın yazısını paylaşarak Kongar’a hakaret etti.
Kongar’ın üniversitede hocası olduğunu söyleyen Yönter, “Prof. Dr. Emre Kongar, İÜSBF’de hocalarımız arasındaydı! Fikirlerimiz farklı olsa da bilim insanı kimliğine saygı duyardım! Analiz ve tahlilleri çarpıcıydı! Yanıldığımı uzun zaman önce anladım, bugünkü köşe yazasıyla da tescil ettim…Nitekim bahse konu köşe yazısı saygın bir akademisyenin değil aklı ve mantığı işgal edilmiş bir zavallının hezeyannamesidir…Hazin olduğu kadar hüsran verici…Emre Hoca, Özgür’ü referans alma, kalırsın dondurucu ayaza…” ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter arasında bir fark yok. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye’de kimse başkentin göbeğinde Ülkü Ocakları Başkanı’nın cenazesini sahipsiz bırakmaz” ifadesini kullanmıştı.
Özel’in açıklamalarına tepki gösteren Yönter, “Ah Özgür ah, senin gibilerinin siyasette yer alıyor olması bile başlı başına garabet ve rezalet…Tuttuğun dümen seni felakete sürüklüyor, haberin olsun” demişti.
MHP MYK üyesi İzzet Gören de Özgür Özel’in ve CHP’li kurmayların tartışma yaşadığı Yönter ve Yalçın’ın Bahçeli’ye hediye ettiği silahla çekilmiş fotoğrafları paylaşmış ve fotoğrafın açıklamasına “Yiğidin bir bakışı korkağın pusatından daha keskindir” yazmıştı.
Emre Kongar ise bugünkü yazısında konuyla ilgili, “Anlaşılan iktidar elindeki polis, jandarma, ordu ve hatta yargı gücü ile bile yetinmiyor… Tabanca da istiyor: Bitmez tükenmez bir “han-ı yağma iştihası!” ifadelerini kullanmıştı.