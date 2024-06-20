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MHP’li Yönter, Emre Kongar’ı hedef aldı: Aklı işgal edilmiş bir zavallı

MHP’li Yönter, Emre Kongar’ı hedef aldı: Aklı işgal edilmiş bir zavallı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Haziran 2024 - 16:52
Cumhuriyet yazarı Emre Kongar’ın yazısını paylaşan MHP’li İzzet Ulvi Yönter, “Bahse konu köşe yazısı saygın bir akademisyenin değil aklı ve mantığı işgal edilmiş bir zavallının hezeyannamesidir” dedi.

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