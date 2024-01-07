Sinan Ateş dosyasında ‘yeni kriz’! Dosya bir kez daha el değiştirdi…

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada bir kez daha savcı krizi yaşandı. T24’ün haberine göre soruşturmanın üzerinden bir yıl geçmesine karşın iddianamenin henüz tamamlanmamış olmasına yönelik eleştiriler sürerken, dosya savcısı Ayhan Ay’ın sağlık raporu alarak 2 ay izne ayrıldığı ortaya çıktı. Dosya, Ankara Başsavcıvekili Ahmet Altun’a devredildi.

TUTUKLU AVUKATTAN “TAHLİYE” BAŞVURUSU

Bu sırada dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. Dosyanın UYAP üzerinden Altun’a devredildiği gün, Ocak 2022’den bu yana tutuklu bulunan eski Ülkü Ocakları yöneticilerinden avukat Serdar Öktem, avukatı aracılığıyla tahliye talebinde bulundu. Ancak Altun’un da izinli olması nedeniyle Öktem’in tahliye talebine ilişkin savcılık mütalaası verilemedi. Pazartesi günü iş başı yapacağı öğrenilen Altun’un, Öktem’in tahliye talebine ilişkin olarak vereceği mütalaa merak konusu oldu.

BAŞSAVCIYLA TARTIŞIP İZNE ÇIKTI İDDİASI KAMUOYUNA YANSIDI

Altun’un geçen temmuz ayında dosyaya koordinatör vekil olarak atanmasının ardından MHP’li İzzet Ulvi Yönter ile görüştüğü, aralarında Öktem’in de bulunduğu bazı şüphelilerin serbest bırakılması karşılığında Altun’a Yargıtay üyeliği teklif edildiği öne sürülmüştü. Yönter iddiaları yalanlamıştı. Ankara Başsavcısı Ahmet Akça ile görüşerek, bazı şüpheliler için tahliye talebinde bulunacağını söylediği iddia edilen Altun’un, tahliyelere karşı çıkması nedeniyle Başsavcı Akça ile tartışarak izne çıktığı ve dosyayı bırakmak istediği öne sürülmüştü. Savcı Ayhan Ay’ın 2 ay boyunca izne ayrılması sonrasında bir kez daha dosyayı devralan ve soruşturmaya tek başına bakacak olan Altun’un iddianameyi mart ayındaki yerel seçimlerden önce yazıp yazmayacağı da merak ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara’nın en merkezi yerlerinden Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında tetikçi Eray Özyağcı, cinayeti organize ettiği öne sürülen Doğukan Çep, 3 polis ve Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem gibi eski Ülkü Ocakları yöneticilerinin de bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmıştı.