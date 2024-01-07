Halk TV patronu Mahiroğlu’ndan kaçak villa itirafı! Gelir beyanı şaşkına çevirdi…

Halk Tv patronu Cafer Mahiroğlu’nun geçtiğimiz aylarda yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanırken yakalanarak İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığı ortaya çıktı. Hakkında, “imar kirliliğine neden olma” suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istendiği davanın ilk duruşmasına katılmadığı için yakalama kararı çıkarılan Mahiroğlu, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemedeki savunması ise dikkat çekti.
İstanbul Boğazı manzaralı Sarıyer’deki 300 metrekarelik villasına 400 metrekare kaçak bölüm ilave eden Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’nun yurt dışına çıkmak üzereyken yakalanarak gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Sarıyer’deki villasına 400 metrekare bölüm ilave eden Mahiroğlu, villasına vurulan mühürleri iki kez kırarak inşaatını sürdürmeye devam etmiş, bundan dolayı da “imar kirliliğine neden olma” suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
HAVALİMANINDA YAKALANDI
Sabah’ın haberine göre hakkında “imar kirliliğine neden olma” suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılan Cafer Mahiroğlu 21 Haziran’daki ilk duruşmaya katılmadı. Tüm aramalara rağmen bulunamayan ve Mahiroğlu hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarıldı.
13 Temmuz’da İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanan Cafer Mahiroğlu’nun havalimanında yakalanarak gözaltına alındığı ortaya çıktı.
AYLIK GELİRİNİ 10 BİN LİRA OLARAK BEYAN ETTİ
Gaziosmanpaşa’da nöbetçi mahkemeye çıkarılarak ifadesi alınan Cafer Mahiroğlu, tekstilci olduğunu, aylık gelirinin ise 10 bin lira olduğunu öne sürdü. Üzerine de kayıtlı mal varlığı olduğunu ancak ayrıntısını bilmediğini belirten Mahiroğlu, lise mezunu olduğunu ve sabıkası olmadığını da dile getirdi.
Mahkemede hakkında yakalama kararı olduğuna ilişkin bilgilendirme yapılan Mahiroğlu, buradaki savunmasında avukata ihtiyacı olmadığını ve savunmasını kendisinin yapacağını söyledi.
SUÇU MÜHENDİSİNE ATTI
Kendisinin daha önce villa inşaatıyla ilgili ifade verdiğini belirten Cafer Mahiroğlu, villanın çatı katında yaptığı ilave kat düzenlemesinin ruhsata aykırı olduğunu bilmediğini öne sürdü. Mahiroğlu, bu işlemin bilgisi dışında, görevlendirdiği mühendis tarafından gerçekleştirildiğini söyleyerek suçu mühendise attı.
Yapının imara aykırı olmasını öğrendikten sonra yıkarak eski haline getirdiğini iddia eden Halk TV’nin patronu, bunun dışında ruhsata aykırı bir durum olduysa da haberinin olmadığını söyledi.
“KAMUYA YARARLI İŞTE ÇALIŞABİLİRİM”
Mahkemede Mahiroğlu’na yasal şartlar oluşması halinde kamuya yararlı bir işte çalışarak çekmek isteyip istemediği soruldu. Mahiroğlu bu soruya, “Kamuya yararlı bir işte çalışmaya rızam vardır” cevabını verdi ve suçsuz olduğunu beraatini ve duruşmalardan muaf tutulmasını talep etti.
Nöbetçi mahkeme kararında, Mahiroğlu’nun serbest bırakılmasına karar verdi.