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Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu!

Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Ekim 2024 - 16:30
Nobel Fizik Ödülü’nü Amerikalı John Hopfield ve Kanadalı-İngiliz Geoffrey Hinton, öğrenebilen makineler konusundaki öncü çalışmaları ile kazandı.

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