SILA, HARBİYE AÇIKHAVA SEZONUNU “RÜYALAR GÜZELİ”YLE AÇTI!

Türk pop müziğinin sevilen sesi Sıla Gençoğlu, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği konserle 2025 sezonunun açılışını yaptı. Yeni şarkısı “Rüyalar Güzeli”ni ilk kez sahnede seslendiren başarılı sanatçı, gece boyunca Balkan ezgileriyle süslenen performansıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

ANONİM BİR ROMEN EZGİSİNE TÜRKÇE YORUM

Sıla, orijinal adı “Saraiaman” olan anonim bir Romen halk ezgisine yazdığı Türkçe sözlerle yepyeni bir eser ortaya koydu. “Rüyalar Güzeli” adını verdiği bu yeni şarkı, Harbiye’de dinleyicilerle ilk kez buluştu. Balkan ritimleriyle süslenen parça, salondaki binlerce müzikseveri coşturdu.

Sanatçı, şarkının ortaya çıkış sürecini sahneden şu sözlerle anlattı:

“Orijinali anonim bir Romen halk türküsü. Bana ilk Rahşan gönderdi, ‘Bu şarkıya bir söz yazsan ne güzel olur’ dedi. Dinlediğimde içime işledi. Hemen ardından arayıp ‘Müjdemi isterim’ dedim. Böyle başladı ‘Rüyalar Güzeli’nin hikâyesi.”

HEM GÖZLERE HEM KULAKLARA HİTAP ETTİ

Sıla, gecede hem eski hitlerini hem de yeni projelerini seslendirdi. Sahne kostümleri ve enerjik performansıyla izleyicileri mest eden sanatçı, Bahar aylarının ruhunu Harbiye’ye taşıdı. Konsere katılan binlerce kişi sosyal medya üzerinden performansa övgü yağdırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sıla’nın “Rüyalar Güzeli” adlı yeni şarkısı, konserdeki ilk performansının ardından sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. “Harbiye’de Balkan gecesi”, “Sıla’dan Romen ezgisine hayat” ve “Rüyalar Güzeli sahneyle buluştu” gibi başlıklarla binlerce paylaşım yapıldı.