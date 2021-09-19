Bekârlığa Veda Partisi Olay Oldu

Ünlü şef Arda Türkmen, bir süredir beraber olduğu sosyal medya fenomeni sevgilisi Melodi Elbirliler ile dünya evine giriyor. Melodi Elbirliler sevgilisinin mekânında büyük bir bekarlığa veda partisi yaptı.