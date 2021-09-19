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Bekârlığa Veda Partisi Olay Oldu

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Bekârlığa Veda Partisi Olay Oldu
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19 Eylül 2021 - 10:58
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Ünlü şef Arda Türkmen, bir süredir beraber olduğu sosyal medya fenomeni sevgilisi Melodi Elbirliler ile dünya evine giriyor. Melodi Elbirliler sevgilisinin mekânında büyük bir bekarlığa veda partisi yaptı.

Bekarlığa böyle veda etti! Düğün üç gün sonra

Gelinliğimi de satın aldım” demişti. Melodi Elbirliler geçtiğimiz akşam sevgilisinin Karaköy’deki mekânında büyük bir bekarlığa veda partisi verdi.

Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler evleniyor. Çift, 22 Eylül’de nikâh masasına oturacak. Düğün hazırlıklarını sürdüren Melodi Elbirliler, şu sıralar tüm vaktini gelinliğinin detayları ve davetiyelerle ilgilenerek geçiriyor.

 

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