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Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Nikah öncesi olay poz… İç çamaşırlı karesi dikkat çekti

Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Nikah öncesi olay poz… İç çamaşırlı karesi dikkat çekti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Aralık 2023 - 13:08

Oyuncu Alina Boz ile yönetmen Umut Evirgen, dünyaevine girdi. Halas Gemisi’ndeki tören ve sonrasında gerçekleşen eğlenceden ilk görüntüler de sosyal medyadan paylaşıldı. Çiftin yakın dostları ve ailesinin katılımıyla gerçekleşen törende Alina Boz’un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven üstlenirken Umut Evirgen’in şahitleri Özge Özpirinçci ile Fatih Terim oldu. Son derece sade bir gelinlik tercih eden Alina Boz zarafeti ile göz kamaştırırken nikah öncesi gelen iç çamaşırlı poz ise gündem oldu.

Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Nikah öncesi olay poz… İç çamaşırlı karesi dikkat çekti - Sayfa 1

“Bir devir kapandı” bu cümle çapkınlıklarıyla tanınan Umut Evirgen’in yakın dostu aynı zamanda nikah şahidi olan Özge Özpirinçci’ye ait. Evet, birçok ünlü güzelle aşk yaşayan meşhur çapkın Umut Evirgen son olarak gönlünü genç oyuncu Alina Boz’a kaptırmıştı. 5 aylık birliktelik dün akşam nikah masasına taşındı.

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Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Nikah öncesi olay poz… İç çamaşırlı karesi dikkat çekti - Sayfa 2

Alina Boz ve sevgilisi Umut Evirgen 5 aylık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

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Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Nikah öncesi olay poz… İç çamaşırlı karesi dikkat çekti - Sayfa 3

5 ay önce sevgili olan Umut Evirgen ile Alina Boz kısa sürede evlilik kararı almıştı.

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Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Nikah öncesi olay poz… İç çamaşırlı karesi dikkat çekti - Sayfa 4

Ünlü çift muradına erdi. Halas Gemisi’ndeki tören ve sonrasında gerçekleşen eğlenceden ilk görüntüler de sosyal medyadan paylaşıldı.

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Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Nikah öncesi olay poz… İç çamaşırlı karesi dikkat çekti - Sayfa 5

Çiftin yakın dostları ve ailesinin katılımıyla gerçekleşen törende Alina Boz’un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven üstlenirken Umut Evirgen’in şahitleri Özge Özpirinçci ile Fatih Terim oldu.

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Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Nikah öncesi olay poz… İç çamaşırlı karesi dikkat çekti - Sayfa 6

Son derece sade bir gelinlik tercih eden Alina Boz zarafeti ile göz kamaştırdı…

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Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Nikah öncesi olay poz… İç çamaşırlı karesi dikkat çekti - Sayfa 7

Törende Alina Boz Vivienne Westwood marka gelinlik giyerken Umut Evirgen özel dikim smokin giydi.

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Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Nikah öncesi olay poz… İç çamaşırlı karesi dikkat çekti - Sayfa 8

Misafirler Somer şefin özel olarak hazırladığı menü eşliğinde yemek yedi.

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Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Nikah öncesi olay poz… İç çamaşırlı karesi dikkat çekti - Sayfa 9

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Düğüne Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak, Nail Gönenli, Çağla Şikel, Fatih Terim, Fulya Terim, Kubilay Aka, Bensu Soral, Hakan Baş, Nur Fettahoğlu, Menderes Samancılar, Bige Önal, Oktay Kaynarca, Hazal Kaya, Ali Atay, Berrak Tüzünataç, Ercan Saatçi, Derya Şensoy, Ferhan Şensoy, Behzat Uygur, Necip Memili, Didem Dayıcıoğlu, Tolga Sarıtaş, İbrahim Büyükak, Eser Yenenler, Ece Dizdar, Serdar Orçin, Merve Dizdar, Candaş Tolga Işık, Okan Buruk, İsmail Ege Şaşmaz, Cihan Şimşek, Kerem & Almıla Atabeyoğlu gibi birçok ünlü isim katıldı.

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Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Nikah öncesi olay poz… İç çamaşırlı karesi dikkat çekti - Sayfa 10

İÇ ÇAMAŞIRLI POZU OLAY OLDU

Umut Evirgen düğüne hazırlanırken iç çamaşırlı pozunu paylaşınca sosyal medyanın diline düştü.

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Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Nikah öncesi olay poz… İç çamaşırlı karesi dikkat çekti - Sayfa 11

Evirgen’i görenler “Donla da poz vermezsin ama ya” yorumlarında bulundu.

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Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Nikah öncesi olay poz… İç çamaşırlı karesi dikkat çekti - Sayfa 12

Sosyal medyanın diline düşen bu poza “Ya donla da fotoğraf atmazsın”“Bu adam neden donla duruyor” yorumları geldi.

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Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Nikah öncesi olay poz… İç çamaşırlı karesi dikkat çekti - Sayfa 13

İşte o kareler…

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Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Nikah öncesi olay poz… İç çamaşırlı karesi dikkat çekti - Sayfa 14
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Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Nikah öncesi olay poz… İç çamaşırlı karesi dikkat çekti - Sayfa 15
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Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Nikah öncesi olay poz… İç çamaşırlı karesi dikkat çekti - Sayfa 16
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Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Nikah öncesi olay poz… İç çamaşırlı karesi dikkat çekti - Sayfa 17
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Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Nikah öncesi olay poz… İç çamaşırlı karesi dikkat çekti - Sayfa 18
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Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Nikah öncesi olay poz… İç çamaşırlı karesi dikkat çekti - Sayfa 19
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Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Nikah öncesi olay poz… İç çamaşırlı karesi dikkat çekti - Sayfa 20

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