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Seyran ile Ferit’in öpüşme anları ifşa oldu! Yalı Çapkını’nın yeni bölümünde olay sahne…

Seyran ile Ferit’in öpüşme anları ifşa oldu! Yalı Çapkını’nın yeni bölümünde olay sahne…
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13 Aralık 2022 - 15:38
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını sezona öyle bir giriş yaptı ki, konuşulmadan bir gün bile geçmiyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını’nın başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir izleyiciler tarafından birbiriyle yakıştırılırken sosyal medyaya sızan bir görüntü ortalığı karıştırdı.
Seyran ile Ferit’in öpüşme anları ifşa oldu! Yalı Çapkını’nın yeni bölümünde olay sahne… - Sayfa 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat ve İrem Altuğ’un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi Cuma akşamları reyting rekorları kırıyor. Büyük ilgi gören dizinin 13. bölümünde Seyran ile Ferit’in öpüşme sahnesi ifşa oldu.

Seyran ile Ferit’in öpüşme anları ifşa oldu! Yalı Çapkını’nın yeni bölümünde olay sahne… - Sayfa 2

Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu’nun başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi Cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Seyran ile Ferit’in öpüşme anları ifşa oldu! Yalı Çapkını’nın yeni bölümünde olay sahne… - Sayfa 3

Gülseren Budayıcıoğlu hikayesinden uyarlama olan dizinin oyuncu kadrosunda ise birbirinden başarılı isimler var.

Seyran ile Ferit’in öpüşme anları ifşa oldu! Yalı Çapkını’nın yeni bölümünde olay sahne… - Sayfa 4

Dizinin güçlü kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler yer alıyor.

Seyran ile Ferit’in öpüşme anları ifşa oldu! Yalı Çapkını’nın yeni bölümünde olay sahne… - Sayfa 5

Sevilen dizi son olarak 12. bölümüyle ekranlara geldi.

Seyran ile Ferit’in öpüşme anları ifşa oldu! Yalı Çapkını’nın yeni bölümünde olay sahne… - Sayfa 6

12. bölümde, Kazım’ı ve Halis Ağa’yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler. Ferit, fotoğrafları basan Taylan’a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur. İfakat ise Kazım’a söz verdikleri gibi Suna’yla ilgilenip ona eğitim vermeye başlar.

Seyran ile Ferit’in öpüşme anları ifşa oldu! Yalı Çapkını’nın yeni bölümünde olay sahne… - Sayfa 7

13. bölümü merakla beklenen dizide Seyran ile Ferit’in öpüşme sahnesi ifşa oldu.

Seyran ile Ferit’in öpüşme anları ifşa oldu! Yalı Çapkını’nın yeni bölümünde olay sahne… - Sayfa 8

Havalimanında dizinin fanları tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada hızlıca yayıldı.

Seyran ile Ferit’in öpüşme anları ifşa oldu! Yalı Çapkını’nın yeni bölümünde olay sahne… - Sayfa 9

Dizinin başrol oyuncularının yakınlaştığı sahne ise gündem oldu.

Seyran ile Ferit’in öpüşme anları ifşa oldu! Yalı Çapkını’nın yeni bölümünde olay sahne… - Sayfa 10

İşte Seyran (Afra Saraçoğlu) ile Ferit’in (Mert Ramazan Demir) öpüştüğü anlar…

Seyran ile Ferit’in öpüşme anları ifşa oldu! Yalı Çapkını’nın yeni bölümünde olay sahne… - Sayfa 11

Seyran ile Ferit’in öpüşme anları ifşa oldu! Yalı Çapkını’nın yeni bölümünde olay sahne… - Sayfa 12

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