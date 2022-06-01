Sevilay Yılman ile Jahrein birbirine girdi: Sen terbiyesiz bir tetikçisin

Aynur Doğan’ın konserinin iptal edilmesinden sonra bir yazı kaleme alan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Doğan hakkında sert söylemlerde bulunan Jahrein olarak tanınan Ahmet Sonuç’a tepki göstererek, “Kimsin sen! Gestapo musun, Goebbels mi yoksa zibidi bir zaptiye misin! Kimsin!” dedi. Jahrein de sosyal medyadan karşılık vererek, “Sevilay sen terbiyesiz bir tetikçisin” ifadelerini kullandı.

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, konseri AKP’li belediye tarafından iptal edilen sanatçı Aynur Doğan‘ın Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde yapılacak olan konserini hedef alan ‘Jahrein’ olarak bilinen sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç’a “Gestapo musun, Goebbels mi yoksa zibidi bir zaptiye misin!” dedi. Jahrein, Yılman’ın kendisiyle ilgili yazdığı yazıya “Sevilay sen terbiyesiz bir tetikçisin” diye yanıt verdi.

‘Jahrein’ olarak bilinen sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç, konseri AKP’li belediye tarafından iptal eden ve gelecek hafta Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde konseri olan sanatçı Aynur Doğan için “Yok öyle Almanya’da Apo’ya özgürlük diye militan takılıp Türkiye’ye İBB eliyle konsere, tatile gelmece. İzin vermiyorum. Vermememiz lazım!” paylaşımı yaptı. Muhalefete yönelik sert eleştirileriyle sıkça gündem olan Jahrein’e HaberTürk yazarı Sevilay Yılman tepki gösterdi.

Yılman bugün kaleme aldığı yazısında Jahrein’in oyun yayınlarda sıkça küfür ettiğini hatırlatarak, “Kürtçe’de; ‘zehir’ anlamına gelen ‘Jahr’ lakaplı bu sosyal medya neo faşisti sosyal ortamı zehirleme fonksiyonunu üstlenmiş besbelli… Asıyor, kesiyor, Aynur’un konserlerinin iptali için Bursa Belediye Başkanı’na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na emirler yağdırıyor filan” dedi.

Yılman, “Arkadaş sevmeyebilirsin Aynur’u. Hatta politik olarak Kürtçe müziğe karşı da olabilirsin. Ve bu konudaki yorumlarını da takipçilerinle paylaşabilirsin. Ama ‘İzin vermiyorum’ ne demek ya! Kimsin sen! Gestapo musun, Goebbels mi yoksa zibidi bir zaptiye misin! Kimsin!” ifadesini kullandı.

Jahrein’den yanıt: Terbiyesiz bir tetikçisin

Yılman’ın yazısına Twitter üzerinden yanıt veren Jahrein ise şu ifadeleri kullandı:

“Sevilay sen terbiyesiz bir tetikçisin. Konu hiçbir zaman Kürt dili ya da Kürtçe şarkı olmadı. Bunu sen de adın gibi biliyorsun fakat bunu yazmak sana para kazandırmaz. Aynur, ‘Öcalan’a özgürlük’ sahnesinde ‘haydi kızlar savaşa’ diye şarkı söylemiştir. Bütün ve tek sorun buradadır Ayrıca yazısında ağzımın bozukluğundan şikayetçi olan @sevilayyaziyor bana zibidi misin demiş. Manidar.”

Sevilay Yılman: Zibidi bir zaptiyesin!

Yılman da Jahrein’in Aynur Doğan’ı suçlaması üzerine Twitter’dan “Sen kimsin ki haklarında hiçbir mahkumiyet kararı hatta iddianame bulunmayan insanlara terörist diyorsun! Sen vize makamı mısın? Adli sicil kayıtçısı mısın? Güvenlik daire amiri misin? Bunlar değilsen evet zibidi bir zaptiyesin!” yanıtını verdi.