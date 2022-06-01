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Doğalgaza büyük zam!

Doğalgaza büyük zam!
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01 Haziran 2022 - 10:31

BOTAŞ’ın yayınladığı haziran ayı tarifesine göre, doğalgazda konut abonelerine yüzde 30, sanayi abonelerine ise yüzde 40 zam geldi. Yeni tarifeye göre, konut tüketicileri bin metreküp doğalgaz için 3 bin 264 lira, sanayi aboneleri ise 10 bin 416 lira ödeyecek.

Doğal gazda haziran ayında geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife belirlendi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ‘nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine haziranda uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğalgaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğalgaz için 10 bin 416 lira oldu.

KONUTTA YÜZDE 30 ZAM

Yeni tarifenin ardından konuttaki fiyat artışı yüzde 30 olurken, sanayideki fiyat artışı ise yüzde 40 oldu.

ELEKTRİK ÜRETİMİ TARİFESİ

Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğalgazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

MAYIS AYI TARİFESİ

Mayıs ayında BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine mayısta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 2 bin 511 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğalgaz için 9 bin 450 lira olmuştu.

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