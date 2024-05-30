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Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Zeynep Bastık’ın yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı

Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Zeynep Bastık’ın yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Mayıs 2024 - 9:32

Son dönemin en popüler şarkıcılarından biri olan Zeynep Bastık sahne performanslarının yanı sıra sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla da sık sık gündem oluyor. Sevgilisinden yeni ayrılan Bastık’ın Serkay Tütüncü ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı - Sayfa 1

Verdiği konserle büyük beğeni toplayan Zeynep Bastık sahne kıyafetleri ve dansıyla da gündeme geliyor. Özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren genç şarkıcı bir süre önce Ali Can Ayyıldız’la ayrılmıştı.

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Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı - Sayfa 2

Zeynep Bastık yeni aşka yelken açtı iddialara göre…

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Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı - Sayfa 3

Magazin D’nin özel haberine göre, ünlü popçu Zeynep Bastık ve yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı.

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Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı - Sayfa 4

Çiftin “Chaplin” adlı oyunda gayet samimi bir şekilde görüntülendiği iddia edildi.

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Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı - Sayfa 5

AŞK AÇIKLAMASI
Zeynep Bastık; “İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde olur. Böyle şeyler hayatta olabilir. Bitmemesini temenni ederiz ama bitebilir. İyiyiz, çok iyiyiz, tatlıyız, hiç bir sorun yok. Mutluluklar diliyorum herkese” sözleriyle gündem olmuştu.

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Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı - Sayfa 6

Öte yandan Bastık sosyal medya hesabından cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor. İşte onlardan bazıları…

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Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı - Sayfa 8
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Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı - Sayfa 9
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Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı - Sayfa 10
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Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı - Sayfa 11
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Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı - Sayfa 12
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Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı - Sayfa 13
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Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı - Sayfa 14
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Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı - Sayfa 15
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Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı - Sayfa 16
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Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı - Sayfa 17
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Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı - Sayfa 18
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Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı - Sayfa 19
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Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı - Sayfa 20
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Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı - Sayfa 21
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Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı - Sayfa 22
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Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı - Sayfa 23
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Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı - Sayfa 24
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Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı - Sayfa 25
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Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı - Sayfa 26
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Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Zeynep Bastık'ın yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı - Sayfa 27
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