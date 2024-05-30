Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! Zeynep Bastık’ın yeni aşkı ünlü oyuncu çıktı

AŞK AÇIKLAMASI

Zeynep Bastık; “İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde olur. Böyle şeyler hayatta olabilir. Bitmemesini temenni ederiz ama bitebilir. İyiyiz, çok iyiyiz, tatlıyız, hiç bir sorun yok. Mutluluklar diliyorum herkese” sözleriyle gündem olmuştu.