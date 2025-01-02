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2 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI: ESRA EROL’DA ZİRVEYE YERLEŞTİ

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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2 Ocak 2025 tarihinde yayınlanan televizyon programlarının reyting sonuçları büyük bir merakla bekleniyordu. Total, AB ve ABC kategorilerinde en çok izlenen yapımlar belli oldu. Bu sonuçlar, televizyon dünyasında bugüne kadar izleyici kitlesinin hangi programlara daha çok ilgi gösterdiğini ortaya koydu.

Total Reyting Sonuçları
ATV’nin gündüz kuşağında yayınlanan Esra Erol’da, 2 Ocak 2025 tarihinde Total kategorisinde zirveye yerleşti. Program, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ederek en çok izlenen yapım oldu.

İkinci sırada ise Leyla Hayat… Aşk… Adalet… dizisi yer aldı. Yeni yayın hayatına başlayan bu dizi, hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Survivor’ın Geri Dönüşü
Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Survivor programı, yeni sezonuyla Total kategorisinde üçüncü sırada yer almayı başardı. Bu, yarışma programının geniş bir izleyici kitlesine hitap ettiğini ve başarılı bir başlangıç yaptığını gösteriyor.

AB ve ABC Reyting Sonuçları
Leyla Hayat… Aşk… Adalet… dizisi, AB ve ABC kategorilerinde de birinci olarak büyük bir başarı elde etti. Bu dizi, farklı izleyici gruplarında da yüksek bir izlenme oranı elde ederek reytinglerdeki liderliğini pekiştirdi.

Sonuç
2 Ocak 2025 reyting sonuçlarına göre, Esra Erol’da programı gündüz kuşağında zirveye yerleşirken, prime time’da Leyla Hayat… Aşk… Adalet… dizisi başarılı bir çıkış yaptı ve AB ile ABC kategorilerinde lider oldu. Survivor ise yeni sezonuyla izleyicilerin ilgisini çekerek Total kategorisinde üçüncü sırada yer aldı.

 

Kaynak: https://www.medyaradar.net

2 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI: ESRA EROL’DA ZİRVEYE YERLEŞTİ
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