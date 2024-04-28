Setteki korkunç kazayı anlattı! ‘Ev patlamış oldu ve biz…’

Oyunculuğu ve yaşantısı ile adından söz ettiren Tolgahan Sayışman, yeni dizisi için kamera karşısına geçmişti. Geçtiğimiz akşamda galası düzenlenen dizide şaşırtan detaylar paylaşıldı. Tolgahan Sayışman’ın söylemleri ise gündem oldu.
Yeni dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Tolgahan Sayışman, Arjen setinde yaşadıkları olayı anlattı.
Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Talat Bulut, Ezgi Eyüboğlu, Alican Yücesoy, Dilara Aksüyek, Saruhan Hünel, Yunus Eski ve Cemal Toktaş gibi ünlü isimlerin yer aldığı Arjen dizisinin galası geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi.
Arjen’in başrollerinde biri olan Tolgahan Sayışman ise galada dikkat çeken detaylara değindi.
SETTE GEÇİRİLEN KAZAYI ANLATTI
Sette yaşadığı korkunç olaydan bahseden Sayışman, “Bir evde patlama sahnesi çekilecekti.
Ben çok beğenmemiştim o sahneyi. Benim de bir işim vardı, ben de bu durumdan rahatsız olmayayım diye tekrardan çekmişler ve dinamiti bir sonrakinde fazla koymuşlar.
Ev patlamış oldu ve biz de bir ev sahibi olmuş olduk.
Kimse har vurup harman savurmadı ama çok ciddi bir prodüksiyon ücreti harcadık” dedi.