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Setteki korkunç kazayı anlattı! ‘Ev patlamış oldu ve biz…’

Setteki korkunç kazayı anlattı! ‘Ev patlamış oldu ve biz…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Nisan 2024 - 10:52

Oyunculuğu ve yaşantısı ile adından söz ettiren Tolgahan Sayışman, yeni dizisi için kamera karşısına geçmişti. Geçtiğimiz akşamda galası düzenlenen dizide şaşırtan detaylar paylaşıldı. Tolgahan Sayışman’ın söylemleri ise gündem oldu.

Setteki korkunç kazayı anlattı! 'Ev patlamış oldu ve biz...' - Sayfa 1

Yeni dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Tolgahan Sayışman, Arjen setinde yaşadıkları olayı anlattı.

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Setteki korkunç kazayı anlattı! 'Ev patlamış oldu ve biz...' - Sayfa 2

Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Talat Bulut, Ezgi Eyüboğlu, Alican Yücesoy, Dilara Aksüyek, Saruhan Hünel, Yunus Eski ve Cemal Toktaş gibi ünlü isimlerin yer aldığı Arjen dizisinin galası geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi.

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Setteki korkunç kazayı anlattı! 'Ev patlamış oldu ve biz...' - Sayfa 3

Arjen’in başrollerinde biri olan Tolgahan Sayışman ise galada dikkat çeken detaylara değindi.

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Setteki korkunç kazayı anlattı! 'Ev patlamış oldu ve biz...' - Sayfa 4

SETTE GEÇİRİLEN KAZAYI ANLATTI

Sette yaşadığı korkunç olaydan bahseden Sayışman, “Bir evde patlama sahnesi çekilecekti.

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Setteki korkunç kazayı anlattı! 'Ev patlamış oldu ve biz...' - Sayfa 5

Ben çok beğenmemiştim o sahneyi. Benim de bir işim vardı, ben de bu durumdan rahatsız olmayayım diye tekrardan çekmişler ve dinamiti bir sonrakinde fazla koymuşlar.

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Setteki korkunç kazayı anlattı! 'Ev patlamış oldu ve biz...' - Sayfa 6

Ev patlamış oldu ve biz de bir ev sahibi olmuş olduk.

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Setteki korkunç kazayı anlattı! 'Ev patlamış oldu ve biz...' - Sayfa 7

Kimse har vurup harman savurmadı ama çok ciddi bir prodüksiyon ücreti harcadık” dedi.

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Setteki korkunç kazayı anlattı! 'Ev patlamış oldu ve biz...' - Sayfa 8
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Setteki korkunç kazayı anlattı! 'Ev patlamış oldu ve biz...' - Sayfa 9
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