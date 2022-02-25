Zelenski’den Putin’e bir Çağrı Daha

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Facebook hesabından ulusa sesleniş videosu yayımladı. Ukrayna Devlet Başkanı, Ukrayna ordusuna seslenerek, “Elimizdeki tek varlık sizlersiniz” ifadesini kullandı. Avrupa’da yaşayanlara da seslenen Zelenskiy, “Protesto ve eylem düzenleyerek hükümetlerinizin daha aktif adımlar atmasına yardımcı olun” dedi.

Putin’i müzakere masasına davet eden Zelenski, videoda şu ifadelere yer verdi:

“Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi sadece bir işgal değil, Avrupa’ya karşı savaşın başlangıcıdır. Avrupa birliğine karşı. Avrupa’daki temel insan haklarına karşı. Kıtadaki tüm bir arada yaşamanın kurallarına aykırı. Avrupa devletlerinin sınırları zorla bölmeyi reddetmesine karşı.

Rus tankları insanlara saldırırken avrupa yardımı yavaş kalıyor. Avrupa, bu saldırıları durduracak kuvvete sahip. Halen bu saldırıları durdurabilirsiniz. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’na (Vladimir Putin) bir defa daha seslenmek istiyorum: gelin, insanların ölmelerini durdurmak için müzakere masasına oturalım.

UKRAYNA LİDERİ ZELENSKİ KİMDİR?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini ve 300’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. İşte, Ukrayna lideri Vladimir Zelenski hakkında bilinmesi gerekenler…

Ukrayna’nın orta kesimindeki Krivoy Rog şehrinde 1978’de doğan Vladimir Zelenskiy, ilkokulda iyi bir İngilizce eğitimi aldı, yüksek tahsilini ise hukuk üzerine yaptı. Ancak hukuk alanında 2 ay stajyerlik dönemi dışında hiç çalışmayan Zelenskiy, genç yaşta bir komedi grubunun üyesi oldu.

Zelenskiy, Sovyetler Birliği’nden bu yana eğlence sektöründe, sorulara komik cevaplar veren komedi grubu yarışması olan “Neşeli ve Yetenekliler Kulübü”nde (KVN) komedyenlik kariyerine başladı.

“Kvartal 95” ismini verdiği kendi grubu ile yarışmalara katılarak ve gösteriler düzenleyerek şöhreti yakalayan Zelenskiy, daha sonra hem Rusya hem de Ukrayna yapımı çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. Zelenskiy, Ukrayna’da bir televizyon kanalında 2015’te oynadığı “Halkın Hizmetkarı” isimli dizi ile sıradan bir öğretmen iken bir video sayesinde kısa sürede halk kahramanı olarak Ukrayna Devlet Başkanlığına gelen bir karakteri canlandırdı.

Geçen yıl bu dizinden esinlenerek “Halkın Hizmetkarı” partisini kurup siyasete adım atan Zelenskiy, kısa sürede devlet başkanlığına adaylığını açıkladı.

Okul arkadaşı Yelena ile 2003’ten bu yana evli olan Zelenskiy, iki çocuk sahibi