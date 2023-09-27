Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor?

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan, geçtiğimiz günlerde bir erkekle İstanbul Nişantaşı’nda bir erkekle yürüyüş yaparken görüntülendi.
Seyhan’ın yürüyüş yaptığı kişinin, oyuncu Cansu Tosun’un evli babası Kenan Tosun olduğu belirlendi.
Seyhan’ın samimi bir şekilde yürüyüş yaptığı Kenan Tosun’un Almanya’nın Nürnberg şehrinde yaşadığı ve evli olduğu iddia ediliyor.
Sarıkaya ve Cansu Tosun’un komşu olduğu da gelen bilgiler arasında…
YASAK AŞK MI YAŞIYORLAR?
Kızına her fırsatta verdiği destekle gündeme gelen Ümran Seyhan’ın bir erkek arkadaşıyla samimi şekilde gülerek yürüyüş yaptıkları o anlar ‘yasak aşk’ iddialarını gündeme getirdi.
‘Yasak aşk’ iddiası 2. Sayfa’nın da gündemindeydi.
Program sunucularından Müge şu detayları paylaştı:
“Cansu Tosun’un anne ve babası evli.”
“Ege’de çok güzel bir köyde yazlıkları yan yana bu ailelerin.”
“Ailece de görüşüyorlar bu görüşme sırasında mı kanlar kaynadı.”
KOMŞU OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ
Müge Dağıstanlı konuşmasının devamında “Acaba dedik Antalya’dan mı bir tanışma var ama yazlıkta 2 villa yan yana” dedi.
Sunuculardan Gülşen ise “Ortada yasak aşk olmasa ne kadar birbirlerine yakışıyorlar diyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Konu ile ilgili taraflardan herhangi bir açıklama ise henüz gelmedi.