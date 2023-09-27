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Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor?

Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Eylül 2023 - 15:57
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan, Nişantaşı’nda bir erkekle yürüyüş yaparken görüntülendi. Seyhan’ın yürüyüş yaptığı kişinin, ünlü bir oyuncunun evli babası olduğu ortaya çıktı. Ümran Seyhan’ın samimi bir şekilde yürüyüş yaptığı kişi ile ilgili detaylar ise herkesi şok etti…
Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncunun babasıyla sarmaş dolaş görüntülendi - Sayfa 1

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan, geçtiğimiz günlerde bir erkekle İstanbul Nişantaşı’nda bir erkekle yürüyüş yaparken görüntülendi.

Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncunun babasıyla sarmaş dolaş görüntülendi - Sayfa 2

Seyhan’ın yürüyüş yaptığı kişinin, oyuncu Cansu Tosun’un evli babası Kenan Tosun olduğu belirlendi.

Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncunun babasıyla sarmaş dolaş görüntülendi - Sayfa 3

Seyhan’ın samimi bir şekilde yürüyüş yaptığı Kenan Tosun’un Almanya’nın Nürnberg şehrinde yaşadığı ve evli olduğu iddia ediliyor.

Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncunun babasıyla sarmaş dolaş görüntülendi - Sayfa 4

Sarıkaya ve Cansu Tosun’un komşu olduğu da gelen bilgiler arasında…

Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncunun babasıyla sarmaş dolaş görüntülendi - Sayfa 5

YASAK AŞK MI YAŞIYORLAR?

Kızına her fırsatta verdiği destekle gündeme gelen Ümran Seyhan’ın bir erkek arkadaşıyla samimi şekilde gülerek yürüyüş yaptıkları o anlar ‘yasak aşk’ iddialarını gündeme getirdi.

Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncunun babasıyla sarmaş dolaş görüntülendi - Sayfa 6

‘Yasak aşk’ iddiası 2. Sayfa’nın da gündemindeydi.

Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncunun babasıyla sarmaş dolaş görüntülendi - Sayfa 7

Program sunucularından Müge şu detayları paylaştı:

Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncunun babasıyla sarmaş dolaş görüntülendi - Sayfa 8

“Cansu Tosun’un anne ve babası evli.”

Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncunun babasıyla sarmaş dolaş görüntülendi - Sayfa 9

“Ege’de çok güzel bir köyde yazlıkları yan yana bu ailelerin.”

Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncunun babasıyla sarmaş dolaş görüntülendi - Sayfa 10

“Ailece de görüşüyorlar bu görüşme sırasında mı kanlar kaynadı.”

Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncunun babasıyla sarmaş dolaş görüntülendi - Sayfa 11

KOMŞU OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ

Müge Dağıstanlı konuşmasının devamında “Acaba dedik Antalya’dan mı bir tanışma var ama yazlıkta 2 villa yan yana” dedi.

Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncunun babasıyla sarmaş dolaş görüntülendi - Sayfa 12

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan, Nişantaşı’nda bir erkekle yürüyüş yaparken görüntülendi. Seyhan’ın yürüyüş yaptığı kişinin, ünlü bir oyuncunun evli babası olduğu ortaya çıktı. Ümran Seyhan’ın samimi bir şekilde yürüyüş yaptığı kişi ile ilgili detaylar ise herkesi şok etti…
Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncunun babasıyla sarmaş dolaş görüntülendi - Sayfa 1

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan, geçtiğimiz günlerde bir erkekle İstanbul Nişantaşı’nda bir erkekle yürüyüş yaparken görüntülendi.

Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncunun babasıyla sarmaş dolaş görüntülendi - Sayfa 2

Seyhan’ın yürüyüş yaptığı kişinin, oyuncu Cansu Tosun’un evli babası Kenan Tosun olduğu belirlendi.

Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncunun babasıyla sarmaş dolaş görüntülendi - Sayfa 3

Seyhan’ın samimi bir şekilde yürüyüş yaptığı Kenan Tosun’un Almanya’nın Nürnberg şehrinde yaşadığı ve evli olduğu iddia ediliyor.

Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncunun babasıyla sarmaş dolaş görüntülendi - Sayfa 4

Sarıkaya ve Cansu Tosun’un komşu olduğu da gelen bilgiler arasında…

Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncunun babasıyla sarmaş dolaş görüntülendi - Sayfa 5

YASAK AŞK MI YAŞIYORLAR?

Kızına her fırsatta verdiği destekle gündeme gelen Ümran Seyhan’ın bir erkek arkadaşıyla samimi şekilde gülerek yürüyüş yaptıkları o anlar ‘yasak aşk’ iddialarını gündeme getirdi.

Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncunun babasıyla sarmaş dolaş görüntülendi - Sayfa 6

‘Yasak aşk’ iddiası 2. Sayfa’nın da gündemindeydi.

Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncunun babasıyla sarmaş dolaş görüntülendi - Sayfa 7

Program sunucularından Müge şu detayları paylaştı:

Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncunun babasıyla sarmaş dolaş görüntülendi - Sayfa 8

“Cansu Tosun’un anne ve babası evli.”

Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncunun babasıyla sarmaş dolaş görüntülendi - Sayfa 9

“Ege’de çok güzel bir köyde yazlıkları yan yana bu ailelerin.”

Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncunun babasıyla sarmaş dolaş görüntülendi - Sayfa 10

“Ailece de görüşüyorlar bu görüşme sırasında mı kanlar kaynadı.”

Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncunun babasıyla sarmaş dolaş görüntülendi - Sayfa 11

KOMŞU OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ

Müge Dağıstanlı konuşmasının devamında “Acaba dedik Antalya’dan mı bir tanışma var ama yazlıkta 2 villa yan yana” dedi.

Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncunun babasıyla sarmaş dolaş görüntülendi - Sayfa 12

Sunuculardan Gülşen ise “Ortada yasak aşk olmasa ne kadar birbirlerine yakışıyorlar diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncunun babasıyla sarmaş dolaş görüntülendi - Sayfa 13

Konu ile ilgili taraflardan herhangi bir açıklama ise henüz gelmedi.

Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncunun babasıyla sarmaş dolaş görüntülendi - Sayfa 14

Sunuculardan Gülşen ise “Ortada yasak aşk olmasa ne kadar birbirlerine yakışıyorlar diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncunun babasıyla sarmaş dolaş görüntülendi - Sayfa 13

Konu ile ilgili taraflardan herhangi bir açıklama ise henüz gelmedi.

Serenay Sarıkaya’nın annesi yasak aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncunun babasıyla sarmaş dolaş görüntülendi - Sayfa 14
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