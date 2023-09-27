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İlhan İrem’in mirası ikinci kez mahkemelik oldu!

İlhan İrem’in mirası ikinci kez mahkemelik oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Eylül 2023 - 15:44

İlhan İrem, Temmuz 2022’de vefat etti. Mahkeme huzurunda açıklanan vasiyetnamede sanatçının tüm mirasını eşi Hansu İrem’e bıraktığı ortaya çıktı.

Temmuz 2022’de vefat eden şarkıcı İlhan İrem’in mirası mahkemelik oldu. Mahkeme huzurunda açıklanan vasiyetnamede sanatçının tüm mirasını eşi Hansu İrem’e bıraktığı ortaya çıkmıştı. İrem’in e-mail yoluyla vasiyetname hazırladığını öğrenen sanatçının abisi Erkan Aldatmaz, kızı Güliz Aldatmaz Gökçadır’ın hakkı olduğunu belirterek mirasın reddi davası açtı.

Aldatmaz’ın davası devam ederken kızı da geçen gün mahkemeye başvurarak Hansu İrem’e ‘mirasın reddi’ davası açtı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, babasının mirası reddetse dahi yasa gereği kendisinin hakkı olduğunu dilekçesinde belirten Gökçadır, amcasının vefat etmeden önce e-mail yoluyla hazırladığı vasiyetnamenin geçersiz olduğunu iddia etti.

İlhan İrem’in baskı ve zorlama ile vasiyetnameyi hazırladığını öne süren Gökçadır, sanatçının tüm malvarlığına tedbir konulmasını istedi.

Gökçadır’ın avukatları, “Hukukumuzda vasiyetname, resmi, el yazılı ve sözlü vasiyetname olmak üzere üçe ayrılır. İlhan İrem tarafından hazırlandığı iddia edilen vasiyetname ise hiçbirinin şartlarını taşımamaktadır. İrem’in tüm malvarlığını eşine bırakması hayatın olağan akışına, sanatçının karakterine aykırıdır” dedi.

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