Sadettin Saran, Jhon Duran’la görüştü: Kolombiyalı yıldız sahalara dönüş sözü verdi

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1,5 aydır sahalardan uzak kalan Fenerbahçeli futbolcu Jhon Duran, form tutmak ve takıma dönmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu süreçte genç golcünün yanında olan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Duran ile özel bir görüşme gerçekleştirerek oyuncuya destek verdi ve sahalara dönüş konusunda güven verdi. Görüşmenin ardından Duran, sahalara geri dönmek için elinden gelenin fazlasını yapacağına dair söz verdi.

Duran’ın sakatlık süreci ve saha hedefi

Sezon başında kiralık olarak Fenerbahçe’ye katılan 21 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında 4, Süper Lig’de 2 karşılaşmada forma giymişti. Ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle 1,5 aydır sahalardan uzak kaldı ve bu süreçte takımının yanında olamadı.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Duran, Başkan Saran’ın sürekli kendisiyle iletişimde olması ve desteğini hissettirmesi sayesinde moral buldu. Kolombiyalı oyuncu, 8 gün sonra oynanacak Fatih Karagümrük maçında sahada olmayı hedefliyor. Bu süreçte hem fiziksel hem de mental açıdan formunu artırmak için yoğun şekilde çalışıyor.

Duran, Saran’a yaptığı açıklamada, “Elimden gelenin fazlasını yapacağım” diyerek sahalara dönüş konusunda kararlılığını net bir şekilde ortaya koydu.

Teknik ekibin ve Tedesco’nun yaklaşımı

Teknik direktör Domenico Tedesco, Duran’ın dönüş sürecinde yakından ilgileniyor. Tedesco, oyuncunun motivasyonunun yüksek olduğunu ve sahaya dönmeye hazır olduğunu belirtti. Ancak genç golcüyü risk altında bırakmak istemeyen teknik ekip, antrenman programlarını sakatlığın tekrar etmemesi ve maksimum performans sağlanması üzerine şekillendiriyor.

Tedesco, medyada çıkan iddialara da yanıt verdi:

“Oynamak için motivasyona sahip. Duran’ın geçmişte de ağrı sıkıntısı vardı. Bazı kulüpler onu acı ile oynattı. Ama bir noktada artık devam edemez. Jhon dönmek istiyor ama sürecin doğru yönetilmesi gerekiyor. Oyuncularımı her zaman korurum; kimseyi zorlamam. Eğer suçlayacak biri varsa, o kişi asla Jhon olamaz.”

Ortaya çıkan iddialar ve doğrulama

Jhon Duran’ın sakatlık süresince birçok spekülasyon gündeme gelmişti. Bazı haberlerde, başkan değişikliği sonrası ödemeler konusunda endişeli olduğu ve bu nedenle oynamak istemediği öne sürülmüştü. Ardından ev kontratındaki sorunlar nedeniyle sahaya çıkmayacağı iddia edildi.

Ancak Tedesco ve başkan Saran, bu iddiaların asılsız olduğunu ve oyuncunun sahaya dönmek için tüm motivasyona sahip olduğunu net bir şekilde açıkladı.

Fenerbahçe camiasının beklentisi ve önemi

Fenerbahçe taraftarları, Jhon Duran’ın sahalara hızlı bir dönüş yapmasını sabırsızlıkla bekliyor. Kolombiyalı golcünün geri dönüşü, takımın hücum hattına büyük katkı sağlayacak ve özellikle Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ile Süper Lig’deki kritik mücadelelerde gol yollarında etkili olmasını sağlayacak.

Takım yönetimi, oyuncunun fiziksel hazırlığını ve sakatlık riskini minimize etmek için özel bir antrenman programı uyguluyor. Başkan Saran’ın sürekli desteği ve teknik ekibin titiz çalışmaları, Duran’ın kısa sürede form tutmasını mümkün kılacak gibi görünüyor.

Gelecek maç ve hedefler

Jhon Duran, Fenerbahçe’nin önümüzdeki Fatih Karagümrük maçında sahaya çıkmayı hedefliyor. Takımın hücum hattına güç katacak Kolombiyalı oyuncunun, form tutmasıyla birlikte sarı-lacivertli ekibin sezonun geri kalanındaki hedefleri için kilit rol oynaması bekleniyor.

Fenerbahçe yönetimi ve teknik ekip, Duran’ın hem Süper Lig’de hem de Avrupa arenasında takıma katkı sağlayacak şekilde sahalara dönmesini planlıyor.