Selektör cezaları iptal edildi. Bakan Yerlikaya açıkladı

Bakan Yerlikaya 9 günlük bayram tatilinin ardından düzenlediği basın toplantısında verileri paylaştı. Bayramda toplamda 6 bin 530 kazanın meydana geldiğini aktaran Yerlikaya bu kazalar sonucunda 75 vatandaşın da hayatını kaybettiğini belirtti.

Trafik denetimlerinde yapılan hata ve denetimde yer alan ekiplerin sayısına ilişkin verileri aktaran Bakan Yerlikaya, Düzce’de polisin selektör yakarak diğer sürücülere radar uyarısında bulunan sürücülere ceza kesilmesi hakkında da açıklamalarda bulundu.

Düzce’de trafik polisinin radar uygulaması sırasında selektör yaparak diğer sürücülere radar uyarısında bulunan 66 sürücüye toplamda 45 bin 540 lira ceza kesilmesi tepki toplamıştı.

Tepki toplayan selektör cezasında toplamda 14 işlemin yapıldığını belirten Yerlikaya talimat verdiklerini ve bu cezanın kaldırıldığını ifade etti:

“TALİMAT VEREREK KALDIRTTIK”

Bir şehrimizde selektör yapan, radar denetimi yapılıyor uyarısını yapanlara işlem yapılmış. Düzce ilimizde 14 işlem yapılmış. O işlemlerin tamamını talimat vererek kaldırttık. Lütfen aşırı hız yapmıyoruz. Radar kontrollerimizi daha da artırıyoruz. Savunma Bakanlığımızla yaptığımız anlaşma sonrası bu radarlar katbekat artacak.