SEDAT PEKER’DEN GERİ DÖNÜŞ MESAJI

Sedat Peker’den Geri Dönüş Sinyali: “Dönüşüm Muhteşem Olacak” Mesajı Gündem Yarattı

Sedat Peker, doğum günü vesilesiyle yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Türkiye gündemine yeniden oturdu. Kırmızı bültenle aranan Peker’in paylaştığı şarkı, siyaset kulislerinde ve sosyal medyada “Türkiye’ye dönüş sinyali mi?” sorusunu gündeme getirdi.

Peker’in paylaştığı videoda çalan şarkının sözleri dikkat çekiciydi:

“Dönüşüm muhteşem olacak.”

Bu ifadeler kısa sürede sosyal medya platformlarında gündem olurken, kamuoyunda olası bir dönüş hazırlığının işareti olarak yorumlandı.

Kırmızı Bülten Talebi Reddedildi

Peker’in avukatları 16 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak kırmızı bülten kararının kaldırılmasını talep etti. Ancak mahkeme bu talebi reddetti.

Yargı süreci kapsamında bir sonraki duruşma tarihi ise 28 Kasım 2025 olarak belirlendi.

“Af ile Değil, Beraat ile Dönerim”

Gazeteci Timur Soykan’ın aktardığına göre, Sedat Peker’e “af ile dön” önerisi sunuldu. Ancak Peker bu teklifi kabul etmedi.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandığı iddia edildi:

“Ben suç işlemedim. Afla dönmem. Beraat ederek döneceğim.”

MHP’den Dikkat Çeken Mesaj

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in sosyal medya paylaşımı da gündem oldu. Yönter, Sedat Peker’in paylaşımına göndermede bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene…”

Bu mesaj, bazı yorumcular tarafından iki taraf arasında yumuşama işareti olarak değerlendirildi.

Türkiye’ye Dönüş İhtimali Güçleniyor mu?

Sedat Peker’in hem adli süreci hem de siyasi mesajlar içeren paylaşımı, Türkiye’ye olası dönüş ihtimalini yeniden tartışmaya açtı. 28 Kasım’da görülecek duruşma bu sürecin seyrini belirleyecek kritik bir gelişme olarak görülüyor.