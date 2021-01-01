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Sedat Peker’den Ağır Suçlamalar

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Sedat Peker’den Ağır Suçlamalar
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26 Ağustos 2021 - 15:41
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Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde kaçak olarak yaşantısını sürdüren, Sedat Peker, Süleyman Soylu’ya yine ağır suçlamalarda bulundu.

Orhan ve Yüksel Özyurt üniversiteli kızları fuhuşa mı zorladı?

 

Sedat Peker, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Refah Partisi (RP) yıllarından beri yan yana olan, Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olduğu dönemde danışmanlığını yapan Necmi Kadıoğlu’nun Esenyurt Belediye Başkanlığından istifa sürecinde, Soylu’nun etkili olduğunu öne sürdü.

Süleyman Soylu’nun AKP içerisinde Erdoğan’a sadık olarak bilinen isimleri tasfiye etmek için komplolar hazırladığını iddia eden Peker, Süleyman Soylu’nun kasası olarak adlandırdığı Özyurt İnşaat’ın sahipleri Orhan ve Yüksel Özyurt ile Soylu’nun işbirliği yaparak Necmi Kadıoğlu’nun münasebet görüntülerini çektiklerini, daha sonra da Kadıoğlu’nu şantajla istifaya zorladıklarını söyledi.

Kadıoğlu’na yönelik söz konusu kasette yer alan kadınların Özyurt kardeşlerin sahibi olduğu Esenyurt Üniversitesi’nde görev yaptıklarını belirten Peker, Kadıoğlu’nun kendisine komplo kuranların arkasında Soylu’nun olduğunu bilmediğini de belirtti.

28 Mart 2004’teki yerel seçimlerde SHP’li Gürbüz Çapan’ın yerine Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Necmi Kadıoğlu, 15 Aralık 2007’deki istifasına dek bu görevini sürdürdü. Kadıoğlu’nun istifasından üç hafta sonra, 6 Ocak 2018’de, iki kadınla belediyedeki makam odası olduğu tahmin edilen bir odada münasebette bulunduğu görüntüler ortaya çıktı.

KADIOĞLU’NUN HALEFİNE YOLSUZLUK SUÇLAMASI

Sedat Peker, Necmi Kadıoğlu’nun istifasının ardından yerine seçilen AKP’li Esenyurt Belediye Meclisi üyesi Ali Fuat Alatepe’nin yolsuzluk yaptığını söyledi. Peker, ilerleyen günlerde Alatepe hakkında da bir takım ifşaatta bulunabileceğini sözlerine ekledi.

Peker, Esenyurt’un Millet İttifakı’na geçtiği son yerel seçimlere dek, Özyurt İnşaat’ın belediyeden aldığı ihaleler ile zenginleştiğini belirtti.

ÜNİVERSİTELİ KADINLARA FUHUŞ TUZAĞI

Orhan ve Yüksel Özyurt kardeşlerin sahibi olduğu Esenyurt Üniversitesi’nde burslu okuyan dar gelirli kadın öğrencilerin fuhuşa zorlandıklarını iddia eden Peker; Özyurt kardeşler ve Soylu’ya “Sakın beni yalanlamaya kalkmayın, kızların isimleri, onlara aldığınız arabalar, arabaların plakaları ve uzun süreler sevgili olduklarınıza aldığınız evlerin adresleri; hepsi kayıtlı. O kızların hepsi bence iyi insanlar. Sizler gibi şerefsizlerin eline düşmüşler maalesef yokluktan” sözleriyle seslendi.

İŞÇİLERİN AVUKATINA SALDIRDI

Sedat Peker’in ifşaatında adı geçen Esenyurt Belediye eski Başkanı Necmi Kadıoğlu, 2014 yılında avukat Sevinç Sarıkaya’ya yönelik tekme ve yumruklu bir saldırı gerçekleştirdi.

Esenyurt Belediyesi’nden iki yıldır alacaklarını alamayan inşaat işçilerinin alacaklarını görüşme bahanesiyle İnşaat İşçileri Sendikası’nın (İnşaat-İş) avukatı Sevinç Sarıkaya ve beraberindeki işçi temsilcilerini belediye binasına çağıran Kadıoğlu, korumaları ile birlikte avukat Sarıkaya ve işçi temsilcilerine saldırdı. Avukat Sarıkaya’ya saldırı sırasında “O….u” diye küfür eden Kadıoğlu hakkında açılan soruşturma; 2017 yılında takipsizlik kararı ile kapatıldı.

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KAYNAK: https://www.noktabursa.com.tr/2021/08/orhan-yuksel-ozyurt-universiteli-kizlari-fuhusa-mi-zorladi/

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