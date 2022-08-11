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Sedat Peker ile Doğu Perinçek’in FETÖ Kavgası Büyüyor

Sedat Peker ile Doğu Perinçek’in FETÖ Kavgası Büyüyor
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11 Ağustos 2022 - 15:40
Dubai’de bulunan Sedat Peker ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek arasında gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek arasında tartışma devam ediyor.

Geçen günlerde ikili arasında ‘FETÖ’ tartışması yaşanmış; Peker de basın danışmanı Emre Olur aracılığıyla sosyal medya üzerinden “Çakma doğu; Ergenekon soruşturmalarının tamamı sesli ve görüntülü kayıt altındaydı. fetullah gülen’e bir kere selamımı oradan bulup yayınlarsan ben şerefsizim, eğer yayınlamazsan sen k…, n…, k…, ş…, a… i… Daha doğrusu sen hepsisin” ifadelerini kullanmıştı.

AYDINLIK GAZETESİNDEKİ HABERE SERT TEPKİ

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, partisinin yayın organı Aydınlık gazetesinde “Sedat Peker’in FETÖ’ye ‘zarif’ selamı: Hiçbir cemaati hedef almadım hakim bey” başlıklı haberin yayımlanmasından bir gün önce sosyal medya hesabından “Sedat Peker’in duruşma salonlarında FETÖ’ye yolladığı “zarif” selamlar tek tek, belgeleriyle yarın (11 Ağustos) Aydınlık’ta yayınlanacak. Tivitirlarda racon kestiğini sanan çakalların FETÖ’ye nasıl el pençe olduğunu okuyacaksınız. Aydınlıkçılarla ve gerçekle başa çıkamazsınız” açıklamasını yaptı.

Olur ise bu mesaja “Kırmızı yanak Özgür. Haddinden fazla büyük konuşmuşsun, dikkat et. Ağzına aldığın isim, Sayın Reis Sedat Peker’in ismi, boğazına düğümlenir, boğulursun. Kendisinin geçmişi, bugünü ve geleceği hep şerefle anılacak. Sizler ise pisliklerinizle ve kahpeliklerinizle anılacaksınız” yanıtını verdi.

İŞTE AYDINLIK GAZETESİNİN O MANŞETİ

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