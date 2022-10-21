CZN Burak’tan aylık gelir eleştirilerine cevap

CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen işletmeci Burak Özdemir, mahkemede aylık gelirini 30 bin TL olarak açıklamasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Özdemir, “Herkesin kazancı kendini ilgilendirir” dedi.
Özdemir’e Etiler’deki restoranının kış bahçesinin imar kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle dava açıldı. Dün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya CZN Burak annesi Didem Bozbura ve avukatlarıyla katıldı.
Dava düşerken, Dubai’de olmak üzere beş restoran işleten CNZ Burak’ın mahkemede aylık gelirini 30 bin TL olarak açıklaması gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Özdemir’in bildirdiği rakamın gerçekle bağdaşmadığını yazdı.
“BENİ KİMSE KENDİSİ İLE KARIŞTIRMASIN”
CZN Burak ise hakkındaki “yalancı” gibi eleştirilere Twitter hesabından yanıt verdi.
Özdemir, “Herkesin kazancı kendini ilgilendirir. Beni yakından tanıyan herkes babam ile çalıştığımı bilir. Birinin hakkını yiyecek en son kişiyim, beni kimse kendisi ile karıştırmasın” ifadelerini kullandı.