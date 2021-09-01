MAG dergisine konuşan Meryem Uzerli, “İnsanların benim yaptığım işi sevmesi beni çok mutlu ediyor” açıklamasında bulundu.

Duru güzelliği, enerjisi ve samimiyeti ile izleyen herkesi kendisine hayran bırakan başarılı oyuncu Meryem Uzerli, kariyeri, yeni projeleri, ailesi ve kendisine ilişkin merak edilenleri MAG Ekim sayısında anlattı.

“İnsanların benim yaptığım işi sevmesi beni çok mutlu ediyor” açıklamasında bulunan güzel ve başarılı oyuncu, “Zaten bu her sanatçıyı mutlu eder diye düşünüyorum. Demek ki beni bir duygusal varlık olarak hissediyorlar.

Daha büyük bir hediye olamaz. Bir sanatçı için.. Bir insan için.. Aslında hayatımda bu durumun bana kattığı mutluluk dışında çok bir şey değişmedi. Bunun dışında farklı ülkelere yaptığım iş seyahatlerim çoğaldı, yoğunluğum arttı diyebilirim” dedi.

“Unutamadığınız bir set anınızı paylaşır mısınız?” sorusuna ise güzel oyuncu şu şekilde cevap verdi:

“Bir keresinde sette çok ağır gülme krizine girdiğimiz bir olay olmuştu. Partnerim ve ben iki saat boyunca gülme krizine girdiğimiz için bir türlü planı çekememiştik.

Başka bir anımda da ağlamam gereken bir sahnede ağlayamadım. Ağlamam için göz yakan bir krem sürmüştük. Krem o kadar etkiliydi ki çekimden sonra iki gün boyunca görmekte zorlanıyordum.

Bir keresinde de rolü alabilmek için herkese ata binebiliyorum demiştim. Atlı sahnelerin çekim sırası geldiğinde ise korkudan sürekli ezberlediklerimi unutuyordum. Şimdi aklıma geldikçe bu olaya çok gülüyorum.”