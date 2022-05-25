Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Seçim tarihi ile ilgili çarpıcı analiz! ‘Politika faizi artırılırsa…’

Seçim tarihi ile ilgili çarpıcı analiz! ‘Politika faizi artırılırsa…’
1 views
25 Mayıs 2022 - 11:20

Alaattin Aktaş, politika faizi ve seçimlerin tarihine dair çarpıcı bir analiz kaleme aldı.

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Faizin ne olacağı seçim tarihine bağlı’ başlıklı yazısında “Politika faizi artırılırsa ve enflasyona endeksli kağıt çıkarılırsa bu adımlar ekonomik sorunların bir süre daha erteleneceği ve seçimin zamanında yapılacağı anlamına gelir. Ama bakıldı ki sorunlar ne yapılırsa yapılsın hafifletilemeyecek, o durumda tez zamanda sandığı getirme kararı alınır” diye yazdı.

Kur korumalı mevduata yatırımcı ilgisinin azaldığını dile getiren Aktaş, dış kaynak bulunamadığı durumda kuru frenlemek için enflasyona dayalı tahvilin ihraç edilebileceğini, bu durumda faiz artırımına gerek kalmayabileceğini ifade etti.

Aktaş bir diğer seçeneğin ise hem söz konusu finansal aracın çıkartılıp hem de faiz artırımına gidilebileceği olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“İlk seçeneğin özü, ekonomik tablonun daha da kötüleşmesini ne yapıp edip önlemek ve 2023 haziranına kadar süre kazanmak. Baz etkisi sayesinde aralık ve ocakta enflasyon da düştü mü ve bu durum sanki fiyatlar gerilemiş gibi satıldı mı, 2023’te şimdikine göre çok daha iyi görünecek bir ekonomik tabloyla sandığa gidilir.

Ama bakıldı ki hiçbir şekilde 2023’e kadar idare etmek mümkün değil. Dövizdeki tırmanış ne faiz artırılarak önlenebilecek, ne enflasyona endeksli kağıtla bu sorun çözülebilecek… Gidişat felaket! 2023’e kadar dayanmaya çalışmak, bir bakıma intihar!

O zaman seçim bu sonbahara çekilecektir.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son seçim anketi sonucu yayınlandı! ‘İlk defa oy kullanacak gençler’ kime oy verecek?Son seçim anketi sonucu yayınlandı! ‘İlk defa oy kullanacak gençler’ kime oy verecek?
Kanser öldüren virüs üretildi! Tedavide umut ışığı: ‘Diğer yöntemlere göre çok avantajlı’Kanser öldüren virüs üretildi! Tedavide umut ışığı: ‘Diğer yöntemlere göre çok avantajlı’
Uzaya gitmek isteyenlerin sayısını Bakan açıkladıUzaya gitmek isteyenlerin sayısını Bakan açıkladı
AK Parti’den Kılıçdaroğlu’nun iddialarına tepki yağıyor! ‘İç kaos oluşturmak istiyor’AK Parti’den Kılıçdaroğlu’nun iddialarına tepki yağıyor! ‘İç kaos oluşturmak istiyor’
Adana’da dehşet! Sosyal medyada sahte kadın hesabı açıp kızının sevgilisine randevu veren baba öldürüldüAdana’da dehşet! Sosyal medyada sahte kadın hesabı açıp kızının sevgilisine randevu veren baba öldürüldü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bir şey olacak her şey değişecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Süleyman Orakçıoğlu İtalya’nın en ünlü dergisine kapak oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Derya ASALA gibi kadındır
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son seçim anketi sonucu yayınlandı! ‘İlk defa oy kullanacak gençler’ kime oy verecek?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kanser öldüren virüs üretildi! Tedavide umut ışığı: ‘Diğer yöntemlere göre çok avantajlı’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seçim tarihi ile ilgili çarpıcı analiz! ‘Politika faizi artırılırsa…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uzaya gitmek isteyenlerin sayısını Bakan açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Parti’den Kılıçdaroğlu’nun iddialarına tepki yağıyor! ‘İç kaos oluşturmak istiyor’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adana’da dehşet! Sosyal medyada sahte kadın hesabı açıp kızının sevgilisine randevu veren baba öldürüldü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kiralar il il mercek altına alınacak
SON DAKİKA HABERLERİ
hava durumu tahminleri belli oldu!Mayıs 25, 2022-10:26 am
EYT son dakika haberleriMayıs 25, 2022-10:09 am
Altın fiyatları bugün ne kadar?Mayıs 25, 2022-10:06 am
Öğrenciye ulaşım zammında flaş kararMayıs 24, 2022-11:13 am
Muhsin Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme! 2 helikopter kiralandığı ortaya çıktı…Mayıs 24, 2022-10:59 am
Son dakika deprem mi oldu? 24 MayısMayıs 24, 2022-9:39 am
KPSS başvuruları başladı mı? İşte 2022 Lisans KPSS başvuru ve sınav takvimiMayıs 24, 2022-9:34 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !