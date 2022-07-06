Mehmet Şef’in kızı bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu!
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef Türkiye’de Mehmet şefin kızı Sude Yalçınkaya tatil pozuyla nefes kesti.
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8’de fenomen haline gelen yemek yarışması MasterChef Türkiye yeni sezonuyla seyirci karşısına çıktı. Öfkeli tavırlarıyla tanınan şef Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude Yalçınkaya merak konusu oldu.
Mehmet Yalçınkaya özel hayatıyla ilgili konuşmamayı tercih ederken kızı Sude Yalçınkaya paylaşımlarıyla sık sık olay oluyor.
Youtube’a yüklediği videoların ardından Yalçınkaya fenomen olma yolunda ilerliyor.
Gezi ve sohbet vlogları çeken Yalçınkaya, Youtube’de kısa sürede abone sayısını yükseltti.
Kanalında 137 bin abonesi bulunan Yalçınkaya’nın en çok izlenen videosu babasıyla çektiği video oldu.
Babasının öfkeli olmasıyla ilgili Yalçınkaya fotoğraf paylaşarak yanıt vermişti.
Yalçınkaya babasıyla ilgili, “Şu fotoğrafa iyi bakın. Ne görüyorsunuz bilmiyorum ama ben her baktığında saçının teline zarar gelmesin diye hayatını adayan bir adam görüyorum.” ifadelerine yer vermişti.
Yalçınkaya sözlerinin devamında “Sürekli soruyordunuz ya bana baban sinirli mi diye. Size yemin ediyorum dünyadaki en kırılgan ve naif adam” demişti.
70 bin Instagram takipçisi bulunan genç güzel tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Siyah bikinisiyle poz veren Yalçınkaya’ya beğeni yağdı.
İşte o paylaşım…