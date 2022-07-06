Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Mehmet Şef’in kızı bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu!

Mehmet Şef’in kızı bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu!
1 views
06 Temmuz 2022 - 14:03

Mehmet Şef’in kızı bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu!

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef Türkiye’de Mehmet şefin kızı Sude Yalçınkaya tatil pozuyla nefes kesti.

Mehmet Şef'in kızı bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! - Sayfa 1

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8’de fenomen haline gelen yemek yarışması MasterChef Türkiye yeni sezonuyla seyirci karşısına çıktı. Öfkeli tavırlarıyla tanınan şef Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude Yalçınkaya merak konusu oldu.

120

Mehmet Şef'in kızı bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! - Sayfa 2

Mehmet Yalçınkaya özel hayatıyla ilgili konuşmamayı tercih ederken kızı Sude Yalçınkaya paylaşımlarıyla sık sık olay oluyor.

220

Mehmet Şef'in kızı bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! - Sayfa 3

Youtube’a yüklediği videoların ardından Yalçınkaya fenomen olma yolunda ilerliyor.

320

Mehmet Şef'in kızı bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! - Sayfa 4

Gezi ve sohbet vlogları çeken Yalçınkaya, Youtube’de kısa sürede abone sayısını yükseltti.

420

Mehmet Şef'in kızı bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! - Sayfa 5

Kanalında 137 bin abonesi bulunan  Yalçınkaya’nın en çok izlenen videosu babasıyla çektiği video oldu.

520

Mehmet Şef'in kızı bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! - Sayfa 6

Babasının öfkeli olmasıyla ilgili Yalçınkaya fotoğraf paylaşarak yanıt vermişti.

620

Mehmet Şef'in kızı bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! - Sayfa 7

Yalçınkaya babasıyla ilgili, “Şu fotoğrafa iyi bakın. Ne görüyorsunuz bilmiyorum ama ben her baktığında saçının teline zarar gelmesin diye hayatını adayan bir adam görüyorum.” ifadelerine yer vermişti.

720

Mehmet Şef'in kızı bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! - Sayfa 8

Yalçınkaya sözlerinin devamında “Sürekli soruyordunuz ya bana baban sinirli mi diye. Size yemin ediyorum dünyadaki en kırılgan ve naif adam” demişti.

820

Mehmet Şef'in kızı bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! - Sayfa 9

70 bin Instagram takipçisi bulunan genç güzel tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

920

Mehmet Şef'in kızı bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! - Sayfa 10

Siyah bikinisiyle poz veren Yalçınkaya’ya beğeni yağdı.

1020

Mehmet Şef'in kızı bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! - Sayfa 11

İşte o paylaşım…

1120

Mehmet Şef'in kızı bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! - Sayfa 12
1220

Mehmet Şef'in kızı bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! - Sayfa 13
1320

Mehmet Şef'in kızı bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! - Sayfa 14
1420

Mehmet Şef'in kızı bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! - Sayfa 15
1520

Mehmet Şef'in kızı bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! - Sayfa 16
1620

Mehmet Şef'in kızı bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! - Sayfa 17
1720

Mehmet Şef'in kızı bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! - Sayfa 18
1820

Mehmet Şef'in kızı bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! - Sayfa 19
1920

Mehmet Şef'in kızı bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu! - Sayfa 20
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Defne Samyeli’nin 50. yaş pozu olay oldu! “Herkesi harcamış”Defne Samyeli’nin 50. yaş pozu olay oldu! “Herkesi harcamış”
Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle mest etti! “Çok güzelleşmişsin”Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle mest etti! “Çok güzelleşmişsin”
Ajda Pekkan Çeşme’yi salladıAjda Pekkan Çeşme’yi salladı
Burak Özçivit’in yargılandığı davada kararBurak Özçivit’in yargılandığı davada karar
SILA KONSERİNDE SEVGİLİSİNE ALKIŞ İSTEDİSILA KONSERİNDE SEVGİLİSİNE ALKIŞ İSTEDİ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bella Thorne bayrak desenli bikinili pozuna düştüğü notla dikkat çekti! ‘Ataerkillik g… yesin’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Defne Samyeli’nin 50. yaş pozu olay oldu! “Herkesi harcamış”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle mest etti! “Çok güzelleşmişsin”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Şef’in kızı bikinili pozuyla ortalığı kasıp kavurdu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un planı ortaya çıktı! 4 forvet
GÜNLÜK HABER AKIŞI
En güzel, resimli, yeni, 2022 Kurban Bayramı mesajları ve sözleri
GÜNLÜK HABER AKIŞI
2053 yılı hedefimiz yıllık 440 milyon tona çıkarmak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sanığın cezası belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TBMM’de yeni yasama yılı o tarihte başlayacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da ormanda piknik, yürüyüş, mangal yapmak yasak mı?
SON DAKİKA HABERLERİ
Deprem mi oldu? 4 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıTemmuz 4, 2022-9:25 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammı belli oldu! 2022 Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?Temmuz 1, 2022-5:42 pm
Meteoroloji hava durumu tahminleri yayınlandı! Cuma günü (1 Temmuz) hava nasıl olacak?Temmuz 1, 2022-9:43 am
Son dakika hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı! Perşembe günü (30 Haziran) hava nasıl olacak?Haziran 30, 2022-10:22 am
Malatya’da son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 30 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler listesiHaziran 30, 2022-10:20 am
LGS sınav sonuçları açıklandı… Sonuçlar: meb.gov.tr’deHaziran 30, 2022-10:01 am
Kiracıya ihtar yağıyorHaziran 29, 2022-10:58 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !