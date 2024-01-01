Japonya’da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

Japonya, kuzeydoğu bölgesindeki 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami alarmı verdi.
Japonya’nın kuzeyinde sabah saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi.
Devlet televizyonu NHK, ülkenin 7.4 büyüklüğündeki bir depremle sallandığını duyurdu. Japonya Meteoroloji Ajansı, tsunami uyarısı yaparken sahil bölgeleri Ishikawa, Niigata ve Toyama bölgelerinde yaşayanlara güvenli bölgelere gidin çağrısında bulundu.
Bölgedeki nükleer santrallerde bir sorun yaşanmadığı belirtilirken, Japon Denizi’nin bazı bölgelerinde 1 metrelik tsunami oluştu. Yetkililer daha büyük dalgaların gelebileceği uyarısında bulundu.
ABD Jeolojik Araştırmalar ve Japan Meteoroloji Ajansı, tsunami uyarısında bulunurken depremin yerel saatle 16.10’da meydana geldiği açıklandı. Depremin Ishikawa bölgesindeki Anamizu’nun kuzeydoğusunda yaşandığı açıklanırken depremin 10 kilometre derinde gerçekleştiği kaydedildi.
DALGALAR 5 METREYE ULAŞABİLİR
Japon medyası bazı bölgelerde 1.2 metrelik dalgaların oluştuğunu açıklarken, dalgaların 5 metre yüksekliğe çıkabileceği de belirtildi. Toyama bölgesinde dalgaların yüksekliği 80 santimetreye, Kashiwazaki bölgesinde 40 santimetreye çıkarken, Yamagata ve Hyogo bölgeleri için de uyarı yapıldı.
Güney Kore Meteoroloji Ajansı da bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ülkenin güney sahillerinden Gangwon bölgesinde deniz seviyesinin yükselebileceği belirtildi.
AKILLARA 2011’İ GETİRDİ
Japonya’nın kuzeydoğusunda 11 Mart 2011’de bir deprem meydana gelmişti. 9.1 büyüklüğündeki depremde 19 binden fazla insan yaşamını yitirirken binlerce insan yaralanmış ve Fukuşima’daki nükleer santralde büyük çaplı hasar meydana gelmişti.
JAPONYA BAŞBAKANINDAN İLK AÇIKLAMALAR GELDİ
Japonya Başbakanı Fumio Kishida depremle ilgili açıklamalarda bulunarak vatandaşlara seslendi. Kishida, “Bölgede yaşayanlar depremden hemen sonra bir an önce bölgeyi terk edin. Hükümete deprem ve tsunami ile ilgili açık bilgi paylaşılması talimatını verdim. Hasar incelenecek” dedi.
Kishida, vatandaşların güvenliğini sağlamak için hükümete talimat verildiğini de altını çizdi.