Hayvan sevenler isyanda!

İstanbul’un bazı semtlerinde öldürülen köpekler nedeniyle birçok hayvanseverler tepkilerini dile getiriyor. Ünlü isimler arasında yer alan hayvanseverler, sosyal medyada yaşanan bu olaylara karşı isyanlarını açıklıyor. Ünlü sanatçı Seren Serengil de konuyla ilgili bir açıklama yaparak, “Bir takım geri zihniyetsiz insanların yaptıkları canavarca şeylere karşı tepki göstermek gerekiyor. Önce hayvanları kısırlaştırıyorlar, sonra sokaklara terk edip öldürüyorlar. Beykoz Emniyet’e şikayet bulunduk ama ne yazık ki kimse bir şey yapmadı.”

Belediyenin, sözleriyle hareket ettiğini belirten Serengil ve birçok hayvansever, bu olayları protesto ederek yürüyüş yapma çağrısı yapıyor. “Güzel barınaklar yapalım, belediyeler can dostlarımız için güzel barınaklar inşa etsinler. Herkes orada bakımlarını yapar. Bu canavarlıktır, bizim can dostlarımızı öldürmek nedir?” şeklindeki sosyal medya paylaşımlarıyla olaya karşı duyarlılık oluşturulmaya çalışılıyor.