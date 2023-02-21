Hatay’da 3 dakika arayla iki şiddetli deprem!

Son dakika haberine göre; 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay merkezli iki deprem daha meydana geldi. Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Samandağ’da 5.8’lik bir deprem gerçekleşti. 3 dakika arayla meydana gelen depremler birçok ilden şiddetli şekilde hissedildi. Hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarıda bulunan AFAD, tsunami uyarısını ise kaldırıldığını duyuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Müstakil bir deprem oldu. Biri Antalya, biri Defne, biri Samandağ’da 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisine ulaştık. 3 binada arama kurtarma çalışması yapılıyor” ifadelerini kullandı. Enkaz altında kalan 3 kişinin de cansız bedeninin çıkarılmasıyla can kaybı 6’ya yükseldi. Bakan Koca ise depremin ardından yaralı sayısının 294’e yükseldiğini ve 18 kişinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 20.04’te merkez üssü Hatay Defne olan 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 16,74 kilometre olarak belirlendi. Deprem şiddetli şekilde hissedilirken, vatandaşlar paniğe kapıldı.

6,4 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Hatay’ın Samandağ ilçesinde saat 20.07’de 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 5,8’lik depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi. Meydana gelen şiddetli sarsıntı sonrası göçük altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İşte Son Dakika gelişmeleri…

CAN KAYBI 6’YA YÜKSELDİ

07.24 Hatay’ın merkez ilçesi Antakya Gazi Mahallesi’ndeki 4 katlı hasarlı binadaki dairelerinden eşyalarını almaya çalışırken, Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hatay’da dün akşam meydana gelen 6.4 ve 5.8’lik depremlerde can kaybı 6’ya yükseldi.

CAN KAYBI 4’E YÜKSELDİ: ENKAZDAN 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

06.12 Hatay’ın merkez ilçesi Antakya Gazi Mahallesi’ndeki 4 katlı hasarlı binadaki dairelerinden eşyalarını almaya çalışırken, Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalan 3 kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, 10 saat sonra enkazdan 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Ekiplerin enkazdaki çalışması sürüyor.

01.40 BAKAN KOCA: 294 YARALIMIZ VAR 18’İNİN DURUMU MAALESEF AĞIR

Hatay’da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18’inin durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol’a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki Sahra Hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor

23.40 BAKAN KİRİŞCİ’DEN BARAJLARA DAİR AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hatay merkezli iki depremin ardından DSİ ekiplerimiz bölgedeki barajlarımızı yerinde inceliyor. İlk tespitlerimize göre Hatay’daki Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarımızda, baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmuyor. Hatay’ımıza, tüm milletimize bir kez daha geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

23.40 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Gazi Mahallesi’nde 3 kişinin arandığı enkazın başına giderek incelemelerde bulundu.

23.29 AFAD’DAN ‘ARTÇI DEPREM’ AÇIKLAMASI

AFAD “Hatay ili Defne ilçesinde saat 20.04’te 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası, en büyüğü 5,8 olmak üzere, 32 artçı deprem yaşanmıştır. Deprem nedeniyle üç vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan vatandaşlarımızın olduğu bilgisi alınmıştır” açıklamasında bulundu.

23.25 Hatay’da meydana gelen depremin şiddetli hissedildiği Mersin’de okullar bir gün tatil edildi.

23.02 ‘HATAY HAVALİMANI PİSTİNDE PROBLEM YOK’

Hatay’ın Defne ilçesinde 6.4 ve 3 dakika sonra ise merkez üssü ise yine Hatay’ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay Havalimanı kontrol edildi. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Deprem sonrasında Hatay Havalimanı pisti tekrar kontrol edildi. Pistte problem olmadığı teyit edildi. Akabinde uçağımız havalimanından emniyetli şekilde kalkışını gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı. Bilal Ekşi, hesabından Hatay Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan uçağın kalkışına ait görüntüleri de paylaştı. TK4371 sefer sayılı Hatay-Sabiha Gökçen seferini yapan uçak, bir saat gecikmeli olarak Hatay’dan havalanırken, saat 23.55 sıralarında İstanbul’da olması bekleniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay Havalimanı’nın pistinde meydana gelen hasar nedeniyle uçuşlar bir süreliğine durdurulmuş; ekiplerin yoğun çalışmasının ardından 12 Şubat’tan itibaren tahliye seferlerine başlanmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: 3 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

23.01 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay’da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, “Müstakil bir deprem oldu. Ekiplerimiz alanı taramaya başladılar. Bu depremden sonra biri Antalya biri Defne biri Samandağ’da 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisine ulaştık. 3 binada arama kurtarma çalışması yapılıyor. 42 ihbar geldi. 213 yaralımız hastanelere sevk edildi. Antakya’da fayın bir bölümünün daha kırıldığı tespiti var. Diğer ihbarlara ekiplerimiz gitmeye çalışıyor. Bu akşam artçı depremler 6.4’ten sonra 26 defa daha tekrarladı. Riskli binalara girilmemesi uyarısını tekrar ediyoruz. Bu civarda eşya taşıması yapılıyor ve bu son derece riskli. Hocalarımızın bu konuda değerlendirme yapılmadan binalara girilmesi tehlike teşkil edebilir. Başımız sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

BAKAN AKAR VE KOCA DEPREME TOPLANTIDA YAKALANDI

22.45 Milli Savunma Bakanı Akar, Sağlık Bakanı Koca ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, depremlere Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirdikleri toplantı sırasında yakalandı. Depremin ardından Bakan Akar ve Bakan Koca bahçeye çıktı. Bir süre burada genel bilgi alan Milli Savunma Bakanı Akar ve Sağlık Bakanı Koca, daha sonra Mobil Koordinasyon Merkezi’ne geçti. İki bakan başkanlığındaki toplantıda depremlerin ardından merkez ve ilçelerdeki son duruma ilişkin değerlendirme yapılıyor. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Hatay Valisi Rahmi Doğan ile diğer yetkililer de katılıyor.

SÖZCÜ ÇELİK’TEN VATANDAŞLARA UYARI

22.44 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Hatay merkezli depremler sonrası depremlerden etkilenen tüm illerimizde hasarlı binalardan uzak durulmalıdır. Yolların açık olması çok önemlidir. Arama kurtarma ekipleri, polisimiz, jandarmamız, askerimiz ve tüm birimler sahadadır” ifadelerini kullandı.

İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ TAHLİYE EDİLİYOR

22.36 Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8’lik depremler şehir genelinde hissedildi. 6 Şubat’taki depremlerde de kısmen hasar görmesine rağmen sağlam kalan bölümünde hastalara bakılan İskenderun Devlet Hastanesi’ndeki hastaların tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine hastaneye onlarca ambulans sevk edildi. Ambulanslarla alınan hastalar, Payas ilçesinde kurulan sahra hastanesi ile Dörtyol Devlet Hastanesine nakledilmeye başlandı. Hastanedeki tüm hastaların sevk edileceği belirtildi.

EŞYALARINI ALMAK İSTERKEN ENKAZ ALTINDA KALAN 3 KİŞİ ARANIYOR

22.17 CNN Türk canlı yayınına bağlanan muhabir Arda Erdoğan, “Hatay Şehit Murat Nuraydın Caddesi’nde bir bina yıkıldı. Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Binanın içinde 4 kişinin bulunduğu öğrenildi. Bir kişinin çıkarıldığı belirtildi. Eşyalarını çıkarmak üzere apartmana gelmişlerdi. Önceki deprem nedeniyle ağır hasarlı olan bina tamamen yıkılmış halde. İçeride 4 kişi kaldığı bilgisi üzerine ekipler sevk edildi. 1 kişi enkazdan çıkarıldı. 3 kişi olduğu tahmin ediliyor. Şu an çalışmalar yürütülüyor. Alan jeneratörle aydınlatıldı” dedi.

22.00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan: Acımız tazeyken Hatay’da meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen deprem haberinden derin bir üzüntü duydum. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı olmamasını ümit ediyor, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum.

21.55 Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel: Elektrikler kesik. Bu depremi Kahramanmaraş depreminden daha fazla hissettik. İnsanların çığlıkları arasında konteynerde koordine etmeye çalışıyorum. Yıkılan binalar var. İhbarları valilik ile paylaşıyoruz. Vali bey ile koordinasyon halindeyiz. Bütün ilçede elektrik yok. Şahit olduğum olay insanların çığlıklarıydı. Durum facia. Kahramanmaraş depremini de bunu da yaşadım. Maraş depremini 3’e katlayan bir deprem. Vatandaşlarımıza acil çadır istiyorum. Burası metropol bir ilçe değil. Taşta bir ilçe, dağınık bir yerleşim alanı. Çadır kent kuracağımıza vatandaşlara birer tane çadır verilse daha iyi olur.

21.54 TSUNAMİ UYARISI KALDIRILDI



AFAD: Su yükselmesi uyarısı ilk iki saat için yapıldı, şu anda öyle bir risk yok. Hatay’daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır.

21. 48 FUAT OKTAY: 8 YARALIMIZ VAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bu depremin bağımsız bir deprem olduğunu biliyoruz. 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından şu anda 20 civarında artçı yaşandı. 8 yaralımız var. Kandilli’nin bir tsunami uyarısı vardı, görüştük prosedür gereği yapıldığını öğrendik. Şu anda böyle bir risk görmedikleri için kaldırılmıştır. AFAD da kaldırmak üzere” ifadelerini kullandı.

Oktay sözlerine şöyle devam etti:

Karaçay barajıyla ilgili iddia yayıldı, alınan bilgiler çerçevesinde teyit edilen risk olmadığını görmüş olduk. Hasarlı binalara girmemeleri hususunda özellikle rica ediyoruz. Lütfen girmeyin. Biz tüm gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Panik yapılacak bir konu yok, kontrolümüz altında.

21.46 DİYARBAKIR, MARDİN, ŞIRNAK VE BATMAN’DAN DA HİSSEDİLDİ

Hatay’da 3 dakika arayla Riçhter ölçeğine göre meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Batman’da da hissedildi. Depremin ardından bazı vatandaşların sokaklara çıktığı, bazılarının da park ve bahçelere akın ettiği görüldü. Evlerine girmeye korkan vatandaşlar, binalardan uzak yerlerde toplanmaya başladı. Diyarbakır’da Koşuyolu Parkına gelenler, bir kez daha deprem korkusu yaşadıklarını söyledi.

ADANA VALİSİ ELBAN’DAN AÇIKLAMA

21.37 Adana Valisi Süleyman Elban, Twitter’dan yaptığı açıklamada iki depremin yoğun şekilde hissedildiğini belirterek “Kentimizde yıkılan bir bina bulunmamaktadır” dedi.

21.30 FULYA ÖZTÜRK: SAMANDAĞ’DA BİR KADININ BAŞINA TAŞ DÜŞMÜŞ

Son duruma ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bilgi alan ve CNN Türk yayınına bağlanarak anlatan Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu ile Kahramanmaraş’ta beraberdi. Hatay’a doğru havalandı. Samandağ’da bir kadının başına taş düşmüş. Vefat ettiğine dair haberi aldık. 4 kişi Defne ilçesinde enkaz altında kalıyor. 1 kişi çıkarılıyor. Aldığımız bilgiler bu yönde. Ekipler bölgeyi tarıyor. Maraş’tan takviye ekip ve ambulanslar da yönlendirildi. Yine Samandağ ve Defne’de binaların yıkıldığına dair haberler geldi. Bu ihbarların hepsi değerlendiriliyor. Doğru olma ihtimali yüksek” dedi.

21.00 HATAY’DA SAHRA HASTANESİNE GİDEN KÖPRÜ YOLUNDA HASAR OLUŞTU

Öte yandan Hatay’da sahra hastanesine giden köprü yolunda hasar oluştu. CNN Türk muhabiri Deviren trafiğe kapatılan yolda son durumu aktardı:

Yol tamamen kullanılamaz hale geldi. Ambulanslar şu anda bu yolu kullanamıyorlar. Sahra hastanesine giden bu şerit trafiğe kapatıldı. Trafik polisleri güvenlik önlemlerini aldı ve yola giriş izni verilmiyor.

20.40 BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına bağlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Adıyaman’da ciddi bir şekilde hissedildi. 15 gündür sarsılmaya devam ediyoruz. Bu artçıların en şiddetlisiydi. Şu an gelen herhangi bir bilgi yok. Hatay’a yakın bir yerde meydana geldiği için orada daha fazla hissedildiğini düşünüyorum. Binadaki tüm arkadaşlarımızla toplantı halindeydik hemen dışarı fırladık. Hasarlı binaların hiçbirinde vatandaşımız yok. Bize henüz bina altında kalındığına dair bir bilgi gelmedi. Bütün krizi Adıyaman’da yürütüyoruz. Yayın içeri dışarı çıktım. Yayın sonrası toplantıya gireceğim” dedi.

VALİLİK BİNASI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

6 Şubat tarihli depremde hasar gören tarihi Hatay Valiliği binası, 20.04’te merkez üssü Hatay’ın Defne ilçesinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde ağır hasar aldı. Büyük bir kısmı yıkılan bina kullanılamaz hale geldi. Polis bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yaşanabilecek olası bir yıkıma karşı binaya kimse yaklaştırılmıyor.

JEOLOG TÜYSÜZ: TETİKLENEN BİR DEPREM, ARTÇI DEĞİL

Jeolog Okan Tüysüz NTV canlı yayınında şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu tetiklenen bir deprem bu artçı bir deprem değil. Antakya’nın içerisinden Akdeniz’e bir fay var. Avrupa Sismoloji Ajansı bunu 6.6 olarak veriyor. Kırılan fayın stres biriktiren yeriydi. Göksun-Savrun Fayı yine deprem oluşturabilecek bir bölge. Orada birkaç bin yılda bir deprem oluyor ama dengeler büyük ölçüde değişti. 6 Şubat’ta olan depremin kuzeyi. Bingöl-Palu bölgesi de stres biriken ve tetikleme olacak olan bölgeler. Bu bölgelerde dikkatli olmak gerekiyor. 6.4 yüzeye çıkan ve yüzey kırığı yaratan bir faydır. Antakya-Samandağ’da arasında bu büyüklükte bir tane daha olabilir.”

AFAD’DAN ÖNEMLİ UYARI

Depremlerin ardından AFAD, hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarıda bulundu. AFAD’dan yapılan açıklamada “Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin” denildi.

AFAD ayrıca, depremler sonrasında “Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir” açıklamasını yaptı.

FUAT OKTAY: HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMALI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bir uyarıda bulundu ve “Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz” dedi.

İletişim Başkanlığı’ndan da şu uyarı yapıldı:

Adana’da vatandaşların deprem nedeniyle panikle kaçma anları.



ÇADIRLARDAKİ SOBALAR DEVRİLDİ

CNN Türk canlı yayınında depremi hisseden ve o anları aktaran muhabir Buse Deviren, deprem anında çadırlardaki sobaların devrildiğini söyledi. Deviren, “İnsanlar çadırlarından çıktılar ve ağaçların devrilmesinden bile korktular” ifadelerini kullandı.

HATAY’DA DEPREMDE YARALANAN BAZI VATANDAŞLAR HASTANEYE GETİRİLDİ

Depremin panik oluşturduğu Hatay’da onlarca ambulans hareket etti. Dörtyol ilçesinde Deprem nedeniyle yaralanan bazı vatandaşlar, ambulanslarla Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi. Panik yaşatan deprem nedeniyle sahada ekiplerin araştırmasının sürdüğü bildirildi.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.