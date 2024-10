Samsunspor – Fenerbahçe sonrası Tayfun Bayındır’dan eleştiri: İsmail Kartal’dan özür dilemek için kuyruğa gireceğiz

Süper Lig’de Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe son dakikalarda yediği gol ile beraberliğe razı oldu. 2-2’lik mücadele sonrasında Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Mourinho’nun oyununu eleştirdi.

İŞTE O YAZI: TANK GİBİ AĞIR

Bir soru ile başlayalım yazıya. Yıldızlarla dolu bir takım nasıl bu kadar ağır oynayabilir? Devam edelim… Dünyanın en iyi hocalarından dediğimiz Jose Mourinho bu oyuna nasıl sahip çıkabilir?

Koskoca 90 dakikada oyuncu değişikliklerinin yapıldığı an ile sonrasındaki 5 dakikada hızlıya yakın bir futbol oynayan Fenerbahçe organize bir gol buldu. Zaten tek organize atağı da buydu. Sezon başından beri sarı-lacivertli ekip maçların ilk 45 dakikasını çöpe atıyor. Gol atmış olsalar bile ortaya koydukları futbol içler acısı. Geri vitese takılı kalmış yıllar öncesinin Anadol marka otomobili gibiler.

KULÜBEYE 2 MOURINHO BİLE GETİRSENİZ SONUÇ ÇIKMAZ

Ayakta duramıyorlar, tam tempo yapacakları an geriye pas verme sevdasına kapılıyorlar. En önemlisi topla çıkmayı beceremiyorlar. Avrupa’da oynarken kale önünden pasla çıkışın kitabını yazan Fred, Amrabat ile oynadığı sürede Çağlar ve maçın tamamında Djiku acemiler mangası gibi davrandılar. Açık söylemek lazım saha kenarına iki Mourinho da getirseniz bu takıma Kovacic’i de alsanız ya da onun benzerlerini transfer etseniz yine ortaya sonuç alacak takım çıkmaz.

İSMAİL KARTAL OLSA İKİ TIK TEMPODA OYNARDI

Daha köprünün altından akacak su var. Çözüm üretebilme kadrosu da Mourinho’nun elinde. Ama Mourinho eski Mourinho değil. Birileri hiç vakit kaybetmeden bir zamanlar iyi bir teknik direktör olduğunu ona hatırlatmalı.

Görünen o ki birkaç hafta sonra ben de dahil birçok yorumcu İsmail Kartal’dan özür dilemek için kuyruğa gireceğiz. Şu dünkü ruhsuz futbolu İsmail hoca oynatmış olsa inanın duvardan duvara vurmuş, ağır biçimde eleştirmiştik.

Gerçekçi konuşalım ve elbette hakkını teslim edelim İsmail Kartal olsa bu takım en azından bir tık hatta iki tık yüksek tempoda oynardı.

SONUÇ ALMAKTAN ACİZLER

Fenerbahçe’nin oynadığı bu ağır futbol net olarak Almanların ünlü Leopard tankı ile örtüşüyor. Olağanüstü bir tanktır, müthiş becerileri vardır ama çok ağırdır. Sağdan sola dönene kadar piyadeler bile gelir o tankı geçer. Fakat kağıt üzerinde dünyanın en iyisidir.

Kağıt üzerinde Türkiye’nin en iyisi de Fenerbahçe. Hocasından sahadaki oyuncularına kadar. Tek tek hepsi yıldız. Ama bir araya gelince üretmekten, sonuç almaktan acizler.

MOURINHO ‘GERİYE YASLANMAYIN İLERİ GİDİN’ DEMEDİ’

Mourinho’nun üç oyuncu değiştirdiği an, “işte maçın rengi değişiyor” dediğimiz andı. Bir an için öyle de oldu. Maximin’in golü ve ardından da iki pozisyon geldi. Bunların hepsi 5 dakikada oldu. Sonra bir anda Fenerbahçe takımı topluca geriye çekilerek topu Samsunspor’a bıraktı.

Oysa bir sürü topu ileriye taşıyabilecek, taşıdıktan sonra da rakip sahada tutabilecek oyuncuya sahip Fenerbahçe. Ama ne Tadic çıktı ne Maximin ne İrfan Can ne Szymanski… Asıl ilginç olan Mourinho da çıkmadı kenardan. Kulübeden çıkıp “geriye yaslanmayın, ileri gidin” demedi. Yani belli ki Mourinho böyle istemiş… Kimse itiraz etmediğine ve oyuncular da bireysel reaksiyon göstermediğine göre demek ki alan razı, satan razı.