BOLİVYA-URUGUAY MAÇINDA ŞAŞIRTAN AN

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde oynanan Bolivya–Uruguay maçı, yalnızca futbol açısından değil, fizyolojik zorluklarla da gündeme geldi. 4.150 metre yükseklikte, Bolivya’nın El Alto şehrinde oynanan mücadele, Uruguay Milli Takımı’nın savunma oyuncusu Jose Maria Gimenez için oldukça zorlu geçti. Yüksek rakım nedeniyle nefes almakta güçlük çeken Gimenez, maç sırasında oksijen tüpü kullanmak zorunda kaldı.

Maçın oynandığı El Alto Stadyumu, rakımıyla dünyanın en yüksek profesyonel futbol stadyumları arasında yer alıyor. Bu yükseklik, futbolcuların oksijen alımını ciddi şekilde zorlaştırıyor. Rakım farkına alışkın olmayan sporcular için ise ciddi solunum problemleri yaşanabiliyor.

GİMENEZ OKSİJEN TÜPÜYLE DESTEK ALDI

Karşılaşma sırasında zaman zaman nefes almakta zorlandığı gözlenen Atletico Madrid forması giyen Jose Maria Gimenez, oyunun durduğu anlarda oksijen tüpüyle destek aldı. Bu görüntü, hem sosyal medyada hem de spor basınında geniş yankı buldu.

Maçın hemen ardından gelen açıklamalarda, teknik ekip Gimenez’in durumunun iyi olduğunu belirtti. Ancak olay, yüksek rakımda oynanan maçların sporcu sağlığı üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, bu tarz stadyumların özellikle rakım alışkanlığı olmayan takımlar için ciddi riskler barındırdığını vurguluyor.

MAÇ GOLSÜZ TAMAMLANDI

Yüksek rakımda oynanmasının da etkisiyle tempolu geçmeyen karşılaşma, 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı. Bu skorla birlikte Uruguay, Dünya Kupası Güney Amerika Eleme Grubu’nda 3. sıradaki yerini korurken, Bolivya ise 8. sırada kaldı.

Uruguay Milli Takımı teknik heyeti, maç sonrasında yaptığı açıklamalarda oyuncuların fiziksel zorlanmalarına dikkat çekti. Özellikle nefes darlığı, baş dönmesi ve halsizlik gibi semptomların bazı futbolcularda görüldüğü belirtildi. Bolivya’nın yüksek rakımdaki ev sahibi avantajı ise bir kez daha gündeme geldi.

YÜKSEK RAKIM TARTIŞMASI YENİDEN BAŞLADI

Bu maçın ardından futbol camiasında uzun süredir süregelen “yüksek rakımda futbol oynanmalı mı?” tartışması da yeniden alevlendi. Daha önce FIFA, yüksek rakımda oynanan maçların sağlık açısından değerlendirilmesi gerektiğini açıklamış ancak uygulamada herhangi bir değişikliğe gidilmemişti.

Bolivya, iç saha maçlarını El Alto ve La Paz gibi yüksek rakımlı şehirlerde oynamayı tercih ediyor. Bu durum, rakip takımlar için ciddi bir dezavantaj olarak görülüyor. Zira vücut, yüksek rakımda oksijen azlığı nedeniyle daha fazla enerji harcıyor ve bu da sporcularda hızlı yorgunluk, baş ağrısı ve solunum sıkıntısı gibi etkiler yaratıyor.

FUTBOLCULARA UZMAN DESTEĞİ ŞART

Spor bilimciler, yüksek rakımda maç yapacak takımların özel hazırlık programları uygulaması gerektiğini vurguluyor. Bu tür ortamlara alışkın olmayan futbolcuların performansında ciddi düşüşler yaşanabiliyor. Oksijen desteği, kısa vadeli çözüm sunsa da kalıcı performans farkının önüne geçemiyor.

Uruguay cephesinden gelen bilgiye göre, teknik ekip önümüzdeki maçlarda benzer durumlara karşı daha farklı hazırlık yöntemleri uygulamayı planlıyor. Özellikle El Alto gibi ekstrem ortamlarda oynanacak maçlar için daha uzun adaptasyon kampları yapılması gündemde.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com