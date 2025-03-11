TFF’DEN YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI: “HENÜZ KARAR ALINMADI”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, son günlerde gündemde olan yabancı hakem tartışmalarına ilişkin resmi açıklama yaptı. Hacıosmanoğlu, yabancı hakem atanması konusunda henüz alınmış bir karar olmadığını vurguladı.

“KARAR ALMADIK, DEĞERLENDİRME AŞAMASINDAYIZ”

Ekol TV’ye konuşan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, “Yabancı hakem” tartışmalarına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Başkan Hacıosmanoğlu, “Ben kimseye ‘asla’ gibi bir laf söylemedim. Bir karar alırsak bunu kamuoyuyla paylaşırız. Şu an için verilmiş bir karar yok. Her şeyi değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, “Kulüpler istedi diye karar alacak değiliz. Oturur, hep birlikte karar veririz.” diyerek kulüplerin taleplerinin tek başına belirleyici olmayacağını ifade etti.

TFF BAŞKANVEKİLİ OTYAKMAZ: “RESMİ BİR KARAR YOK”

TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz da konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, yabancı hakem uygulamasıyla ilgili henüz netleşmiş bir karar olmadığını söyledi.

DERBİLERDE YABANCI HAKEM TALEBİ

TFF’nin bu açıklamaları, Beşiktaş’ın Galatasaray derbisine yabancı hakem atanması yönündeki resmi başvurusunun ardından geldi.

Ayrıca, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin de önümüzdeki kritik derbilerde yabancı hakem görev almasına sıcak baktığı biliniyor.

TFF’NİN ALACAĞI KARAR MERAK KONUSU

Kamuoyunda ve kulüpler nezdinde tartışma konusu olan yabancı hakem meselesine dair Türkiye Futbol Federasyonu’nun nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

Özellikle Süper Lig’de yaşanan hakem tartışmalarının ardından gündeme gelen bu talep, ligdeki rekabet ve adalet ortamı açısından kritik bir sürecin habercisi olarak görülüyor.

SON DURUM

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: “Henüz karar alınmadı, değerlendirme süreci devam ediyor.”

TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz: “Resmi karar yok.”

Beşiktaş: Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebiyle resmi başvuru yaptı.

Fenerbahçe ve Galatasaray: Yabancı hakeme sıcak bakıyor.

Kaynak: www.yenicaggazetesi.com.tr