ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLUNDA FENERBAHÇE’Yİ DEV RAKİP BEKLİYOR!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak. Bu kritik eşleşmeyi geçmesi durumunda sarı-lacivertliler, play-off turuna yükselecek.

Benfica mı Nice mi? Dev Rakipler Fenerbahçe’yi Bekliyor

İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan kura çekimiyle Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi belli oldu. Feyenoord’u elemesi halinde temsilcimiz, Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Her iki takım da Avrupa tecrübesiyle dikkat çekiyor.

Kadıköy’de İlk Maç, Rövanş Deplasmanda

Play-off turuna kalınması halinde ilk maç 19 veya 20 Ağustos tarihlerinde Kadıköy’de oynanacak. Rövanş ise 26 veya 27 Ağustos tarihlerinde deplasmanda yapılacak. Taraftarlar, Kadıköy’deki atmosferin rakibe baskı kuracağına inanıyor.

Fenerbahçe, bu turu da geçerse Şampiyonlar Ligi grup aşamasına adını yazdıracak.