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‘Sahte rapor’ operasyonu! 2’si doktor 8 kişi tutuklandı

‘Sahte rapor’ operasyonu! 2’si doktor 8 kişi tutuklandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Kasım 2024 - 9:50

Kırıkkale merkezli 3 ilde sahte rapor operasyonu düzenlendi. Rüşvetle sahte rapor düzenleyen 2’si doktor 8 kişi tutuklandı. İşte detaylar…

Sahte rapor operasyonu 2’si doktor 8 kişi tutuklandı

Kırıkkale merkezli 3 ilde düzenlenen ‘sahte rapor’ operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 2’si doktor 8 kişi tutuklanırken, 10 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde sahte sağlık raporu düzenlendiğini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hastaneye düzenlenen operasyonda sahte rapor düzenlediği tespit edilen doktorlar Y.B. ve O.S. ile aralarında memur ve güvenlik görevlilerinin bulunduğu 12 şüpheli, gözaltına alındı. Genişletilen soruşturma kapsamında ekipler, Ankara ve İstanbul’da 1’i doktor 6 şüpheliyi daha yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan doktorlar Y.B, O.S. ve M.H.A. ile O.A, U.D, M.A, S.K, G.C, E.Y, O.C, H.M, F.A, F.G.A, S.B, M.G, U.T, S.D. ve B.G., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, hazırladıkları 300’e yakın sahte raporla 2,5 milyon liraya dolayında haksız gelir sağladıkları tespit edildi.

Sahte rapor operasyonu 2’si doktor 8 kişi tutuklandı

 

2’Sİ DOKTOR 8 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. İfadelerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden doktorlar M.H.A. ve Y.B. ile O.A., O.C., S.B., B.G., G.C. ve M.G. ‘rüşvet almak’ suçundan tutuklanırken, 1’i doktor 10 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma devam ederken firari Dr. E.B.’nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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