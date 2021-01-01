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Serel Yereli’nin İç Çamaşırlı Banyo Pozuna Beğeni Yağdı

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Serel Yereli’nin İç Çamaşırlı Banyo Pozuna Beğeni Yağdı
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02 Temmuz 2021 - 16:21
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Yurt dışına çıktığından bu yana son derece dikkat çeken paylaşımlarda bulunan Serel Yereli yine adından söz ettirdi. Yereli külotla banyoda poz verince olay oldu.

Serel Yereli'nin İç Çamaşırlı Banyo Pozuna Beğeni Yağdı

Oyuncu olarak başladığı kariyerinde müzik eğitimi almak üzere yurt dışına çıkan ve burada yaptığı çalışmalarla kariyerinde yeni basamaklar tırmanan Serel Yereli, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Bodrum Masalı isimli dizide oynadığı rolle ünlenen Serel Yereli, İngiltere’de yaşıyor. Instagram’dan paylaştığı fotoğraflarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Yereli, son olarak iç çamaşırlı pozuyla dikkat çekti.

Banyoda küvetin kenarına oturan ve siyah küloduyla aynadan fotoğraf çeken Serel Yereli paylaşımına ise “Deniz kenarında kafayı çektik” notunu düştü.

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