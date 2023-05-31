‘Sahte mahkeme kararı’ şebekesine operasyon! Aralarında ünlüler de var…

Sözcü’de yer alan habere göre; Polisi harekete geçiren olay emniyete yapılan ihbarla ortaya çıktı. İhbarda, bir suç şebekesinin, bazı haber linklerinin yayından kaldırılması için “Sulh Ceza Hakimlikleri” adına sahte mahkeme kararları düzenlediği belirtildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine araştırma başlattı. Çalışmalarda 27 şüpheli belirlendi. Şüpheliler, teknik ve fiziki takiple izlemeye alındı.
ŞEBEKE ELEBAŞI TUTUKLANDI
Araştırmalarda şebeke liderinin Uğur Y. olduğu anlaşıldı. Uğur Y. geçtiğimiz Şubat ayında gözaltına alınarak tutuklandı.
Basın kuruluşlarına avukatlar adına farklı operatörler üzerinden sahte mail gönderen kişinin İlknur Ö. olduğu tespit edildi. Yakalanan İlknur Ö. hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.
ÜNLÜ İSİMLER VE SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞLARI
Yapılan çalışmalara devam eden ekipler, Uğur Y.’nin sahte kararları ünlü isimler ve suç örgütü liderinin de olduğu bazı kişilere para karşılığında sattığı tespit etti.
Mali polis; basın kuruluşları ile irtibata geçilerek farklı sahte mahkeme kararlarının olduğunu da ortaya çıkardı. Çalışmalarda 12 şüpheli tespit edildi.
ALTI İLDE OPERASYON
Şüphelilerin yakalanması için bu sabah operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, Ordu, Düzce, Sakarya ve Tekirdağ’da eş zamanlı başlatılan baskında şüpheliler gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında yakalanan isimler hakkında “Resmi Belgede Sahtelik” ve “Elektronik Haberleşme Kanununa Muhalefet” suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.