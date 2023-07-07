AHMET NEDEN KIZDI

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret eden genç bir kadının paylaşımları olay oldu. Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan bile “Anıtkabir adabı” deyip itiraz etti.

Anıtkabir’de genç bir kızın çekilip paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada büyük tepki gördü. Hayatta kimsenin giyimine kuşamına karışmayacağını ilan eden Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bu paylaşımlara itiraz etti “Madem öyle, buna neden karışıyorsun?” diyeceklere de Ahmet Hakan cevabı peşin peşin verdi: “İyi ama burada konumuz kılık kıyafet değil ki… Burada konumuz Anıtkabir adabı.”

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İşte Ahmet Hakan’ın o yazısı…

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Genç bir kadının Anıtkabir’de çektirdiği fotoğrafı gördüm.

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Öyle bir kılıkla gitmiş ki Anıtkabir’e, ister istemez “Bre aman! Bu da nedir?” diye haykırdım.

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İnsanların kılık kıyafetlerine karışmamak, benim hayattaki en temel düsturumdur.

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Mottom şudur: “İsteyen istediği gibi giyinir. Sana ne? Bana ne? Kime ne?”

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“Madem öyle, buna neden karışıyorsun?” denirse vereceğim cevap şudur: İyi ama burada konumuz kılık kıyafet değil ki… Burada konumuz Anıtkabir adabı.

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