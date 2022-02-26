Şahin Irmak’ın tescilli güzel eşinin pozlarına beğeni yağdı

Oğuzhan Koç, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Büşra Pekin gibi isimlerle aynı dönemde sahne alan Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın sevilen oyuncusu Şahin Irmak’ın eşi Asena Tuğal da Irmak gibi oyuncudur.