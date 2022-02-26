Şahin Irmak’ın tescilli güzel eşinin pozlarına beğeni yağdı
Çok Güzel Hareketler Bunlar’da yıldızı parlayan oyuncu Şahin Irmak’ın eşi Asena Tuğal güzelliğiyle büyüledi.
Çok Güzel Hareket Bunlar’da yıldızı parlayan oyuncu Şahin Irmak, Hıyarlı Baba tiplemesiyle hafızalara kazınmıştı.
Başarılı oyuncu, Asena Tuğal ile 2018 yılında dünya evine girmişti.
Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın ardından da birçok projede yer alan Şahin Irmak’ın eşi Asena Tuğal’ın Instagram pozlarına beğeni yağdı.
29 Eylül 1981 İzmir doğumlu 40 yaşındaki oyuncu Şahin Irmak’ın eşi Asena Tuğal Instagram pozuyla gündeme geldi.
Instagram’da 195 bin takipçisi bulunan Tuğal’ın o pozu dikkat çekti.
Asena Tuğal, 2006 Miss Turkey’de dördüncü güzel seçildi.
Dekolteli pozlarıyla da gündeme gelen Tuğal’ın Instagram pozuna takipçileri, “Çok güzelsin Asena”, “Çok zarifsiniz”, “Prenses” tarzında yorumlar yaptı.
Oğuzhan Koç, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Büşra Pekin gibi isimlerle aynı dönemde sahne alan Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın sevilen oyuncusu Şahin Irmak’ın eşi Asena Tuğal da Irmak gibi oyuncudur.
Miss Turkey’de derece yapan Tuğal Miss International yarışmasında “Miss Smile” ödülüne layık görüldü.
Masumiyet, Erkek Severse, Afili Aşk, Kertenkele: Yeniden Doğuş gibi projelerde yer alan Tuğal 37 yaşındadır.
İşte güzel ismin öne çıkan bazı paylaşımları…