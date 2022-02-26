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Şahin Irmak’ın tescilli güzel eşinin pozlarına beğeni yağdı

Şahin Irmak’ın tescilli güzel eşinin pozlarına beğeni yağdı
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26 Şubat 2022 - 11:02

Şahin Irmak’ın tescilli güzel eşinin pozlarına beğeni yağdı

Çok Güzel Hareketler Bunlar’da yıldızı parlayan oyuncu Şahin Irmak’ın eşi Asena Tuğal güzelliğiyle büyüledi.

Şahin Irmak'ın tescilli güzel eşinin pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 1

Çok Güzel Hareket Bunlar’da yıldızı parlayan oyuncu Şahin Irmak, Hıyarlı Baba tiplemesiyle hafızalara kazınmıştı.

Şahin Irmak'ın tescilli güzel eşinin pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 2

Başarılı oyuncu, Asena Tuğal ile 2018 yılında dünya evine girmişti.

Şahin Irmak'ın tescilli güzel eşinin pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 3

Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın ardından da birçok projede yer alan Şahin Irmak’ın eşi Asena Tuğal’ın Instagram pozlarına beğeni yağdı.

Şahin Irmak'ın tescilli güzel eşinin pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 4

29 Eylül 1981 İzmir doğumlu 40 yaşındaki oyuncu Şahin Irmak’ın eşi Asena Tuğal Instagram pozuyla gündeme geldi.

Şahin Irmak'ın tescilli güzel eşinin pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 5

Instagram’da 195 bin takipçisi bulunan Tuğal’ın o pozu dikkat çekti.

Şahin Irmak'ın tescilli güzel eşinin pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 6

Asena Tuğal, 2006 Miss Turkey’de dördüncü güzel seçildi.

Şahin Irmak'ın tescilli güzel eşinin pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 7

Dekolteli pozlarıyla da gündeme gelen Tuğal’ın Instagram pozuna takipçileri, “Çok güzelsin Asena”, “Çok zarifsiniz”, “Prenses” tarzında yorumlar yaptı.

Şahin Irmak'ın tescilli güzel eşinin pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 8

Oğuzhan Koç, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Büşra Pekin gibi isimlerle aynı dönemde sahne alan Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın sevilen oyuncusu Şahin Irmak’ın eşi Asena Tuğal da Irmak gibi oyuncudur.

Şahin Irmak'ın tescilli güzel eşinin pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 9

Miss Turkey’de derece yapan Tuğal Miss International yarışmasında “Miss Smile” ödülüne layık görüldü.

Şahin Irmak'ın tescilli güzel eşinin pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 10

Masumiyet, Erkek Severse, Afili Aşk, Kertenkele: Yeniden Doğuş gibi projelerde yer alan Tuğal 37 yaşındadır.

Şahin Irmak'ın tescilli güzel eşinin pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 11

İşte güzel ismin öne çıkan bazı paylaşımları…

Şahin Irmak'ın tescilli güzel eşinin pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 12
Şahin Irmak'ın tescilli güzel eşinin pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 13
Şahin Irmak'ın tescilli güzel eşinin pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 14

Şahin Irmak'ın tescilli güzel eşinin pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 17

Şahin Irmak'ın tescilli güzel eşinin pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 18

Şahin Irmak'ın tescilli güzel eşinin pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 29

Şahin Irmak'ın tescilli güzel eşinin pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 37

Şahin Irmak'ın tescilli güzel eşinin pozlarına beğeni yağdı - Sayfa 39

 

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