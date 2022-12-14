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Sağlık Bakanlığı’ndan 85 yaş üzeri için yeni uygulama

Sağlık Bakanlığı’ndan 85 yaş üzeri için yeni uygulama
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14 Aralık 2022 - 15:36
Sağlıklı Yaş Alma Birimleri ile 85 yaş üzerindekiler, hayatın içinde daha mutlu ve aktif olacak.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 85 yaş üzerindeki tüm kişilerin kendilerinden sorumlu bir hekime emanet edileceği, “Sağlıklı Yaş Alma Birimleri”ni hayata geçirecek. Ağırlıklı olarak hastanelerde, her 250 kişiye bir birim şeklinde planlanan birimlerin, hekim, hemşire, tekniker ve tıbbi sekreterden oluşması planlanıyor.

Bakanlık tarafından hizmete alınacak Sağlıklı Yaş Alma Birimleri ile 85 yaş üzerindeki tüm kişilerin hayatın içinde mutlu ve aktif tutulması amaçlandı. Uygulamayla yaşlıların tüm sağlık süreçleri, işlemleri ve kontrolleri tek bir hekim üzerinden takip edilecek.

Uzaktan sağlık hizmeti
Söz konusu birimler, 85 yaş üzerindeki kişilerin sadece hastanede değil evde de takiplerini yürütecek. Yaşlılar, sağlık raporu gibi tüm işlemlerini hastaneye gitmek zorunda kalmadan uzaktan sağlık hizmetiyle yapabilecek. Böylelikle ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi malzemeleri evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak.

Sağlıklı Yaş Alma Birimleri, ayrıca gerektiğinde yaşlılara “evde kan alma” gibi kolaylıklar da sunacak. Hastaneye gelmek durumunda olan yaşlılar ise, yine bu birimlerin koordinasyonu ve yönlendirmesiyle işlemlerini kolaylıkla yürütebilecek. Bakanlık, Sağlıklı Yaş Alma Birimleri‘nin öncelikli olarak hangi illerde ve hastanelerde kurulacağına ilişkin detayları daha sonra açıklayacak.

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