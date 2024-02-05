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Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Şubat 2024 - 10:02

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 35 bin personel alımı duyurusu ardından branş dağılımı ve başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi branşlarda alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 2024 personel alımı branş ve kadro dağılımı gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’de şehir hastanesi ve bağlantı yollarının açılışı için düzenlenen törende Sağlık Bakanlığı personeli alımına ilişkin açıklama yaptı. Bu gelişme sonrasında alımla ilgili detaylar araştırılmaya başlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN YENİ PERSONEL ALACAK!

İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bakanlığı bünyesine 35 bin yeni personel alımı yapılacağını müjdeledi. Konuya dair yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI 2024 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuru işlemleri henüz başlamadı. Sağlık personel alımı için ÖSYM’ye kılavuz detaylarını göndermesiyle birlikte alım süreci başlayacak. Adaylar, KPSS puanına göre tercihte bulunarak sağlık kurumlarına yerleşmeyi bekleyecekler. Kılavuzun Şubat ayının ilk haftası itibariyle ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO-BRANŞ DAĞILIMI

35 bin sağlık personeli alımında 15 bini hemşire kadrosuna yapılacak. Ancak diğer branş dağılımı henüz belli olmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca X sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşım da bulundu. Bakan Koca “35.000 Kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15.000’i hemşire, 8.000’i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35.000 yeni çalışma arkadaşı geliyor.” dedi.

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