Safiye Soyman, vefat eden oğlu Harun için hayrat yaptırdı

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Safiye Soyman, geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren oğlu Harun Akaröz’ün anısını yaşatmak amacıyla anlamlı bir projeye imza attı. Soyman, Burdur’un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy’de, Harun Akaröz adına bir hayrat çeşmesi yaptırdı ve açılışını gözyaşları içinde gerçekleştirdi. Oğlunun ölüm yıldönümünde düzenlenen törene, hayat arkadaşı Faik Öztürk, Ağlasun Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Belediye Başkanı Ali Ulusoy, köy halkı ve sanatçının dostları katıldı. Törende oldukça duygusal anlar yaşandı.

Safiye Soyman, törende yaptığı konuşmada oğlunun ardından yaşadığı acıyı dile getirerek, “Dışım gülüyor ama içim yanıyor. Bu çeşmeden bir yudum su içen, oğlum Harun’un ruhuna bir Fatiha okusun. O burada doğdu, burada yaşadı. Ben de köyüme bu hayratı bırakıyorum. Ölene kadar da burası benim için kutsal bir yer olacak,” dedi. Açılışta Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve kurdele kesilerek hayrat çeşmesi halkın hizmetine sunuldu. Belediye Başkanı Ali Ulusoy, anlamlı katkısından dolayı Safiye Soyman’a plaket takdim etti.

Harun Akaröz, 25 yıl boyunca MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele etmiş ve 52 yaşında hayatını kaybetmişti. Akaröz’ün cenazesi Bodrum Gündoğan Mezarlığı’na defnedilmişti. Doğup büyüdüğü köy olan Yeşilbaşköy’de annesi tarafından yaptırılan bu hayrat çeşmesi, hem Harun Akaröz’ün adını yaşatıyor hem de köy halkına hizmet ediyor. Törene katılanlar, bu anlamlı davranışı takdirle karşılarken, Soyman da yaptığı açıklamada, “Ben bir anne olarak ne acılar yaşadım, bir Allah biliyor. Harun’un adı unutulmasın istedim. Herkesin su içtiği, dua ettiği bir yer olsun istedim. Bu çeşme sadece taş değil; sevgiyle, özlemle, dualarla örülmüş bir anıt gibi benim için,” sözleriyle duygularını ifade etti. Yeşilbaşköy halkı ise Safiye Soyman’a teşekkür ederek, çeşmenin uzun yıllar kullanılacağını ve Harun Akaröz’ün ismini yaşatacağını belirtti.