Ünlü modelden baş döndüren pozlar! Beğeni ve yorum yağdı!

Geçtiğimiz hafta, göğüslerini açıkta bırakan ve minik bir çiçek kondurarak gündem olan ünlü model Kendall Jenner, konuşulmaya doymuyor. Ünlü model şimdi de kırmızı iç çamaşırıla yatağa uzanınca olay oldu.
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Geçtiğimiz günlerde göğüs uçlarını yalnızca minik çiçekle kapatan ve değeri bin 515 dolar olan kıyafetiyle hayli konuşulan Kendall Jenner, gündem olmayı çok sevdi.
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Son olarak kırmızı iç çamaşırıyla yatağa sere serpe uzanan ünlü model, verdiği pozlarla adından gündem oldu. Kusursuz fiziğini yatağa sere serpe uzanarak dosta düşmana nispet yapan Jenner’a sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.
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İşte ünlü modelin iç çamaşırlı pozları…
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