Sabancıların miras kavgasında yeni adım!

İhsan Sabancı’nın resmi olmayan ilişkisinden olan 3 çocuğundan bir tanesi 61 yaşındaki Sevgi Sabancı aile mirasının kendisinden haksız yere alındığını iddia ederek mahkemenin yolunu tuttu. Sevgi Sabancı, Sabancı Holding’in bünyesindeki 340 milyar liralık piyasa değerine sahip Akbank’taki hisselerinin payını istedi.
Aralarında Güler Sabancı, Yakup Sabancı, Hacı Ömer Sabancı Holding ve Akbank’ın da olduğu 7 kişi ve şirketten davacı oldu. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan davayla beraber aileye karşı toplamda 9 ayrı dava bulunuyor. Sevgi Sabancı, hem dedesi Hacı Ömer Sabancı’dan gelen 48’de 1 oranında payını hem de babaannesi Sadıka Sabancı’dan gelen 36’da 1 oranındaki payının tarafına tahsil edilmesini talep etti.
NE KADAR PAY EDİLDİ BELLİ OLACAK
Sabah’ın haberine göre, her iki ismin de vefat etmesi sonrası mirasın Sabancı ailesi arasında bölüştürülmesinden dolayı, Sevgi Sabancı’nın açtığı davada ne kadar pay alması gerektiği tespit edilecek. Buna göre, Sabancı ailesine mensup kişilerden malın temin edilebilmesi için kimin mirastan ne kadar pay aldığına ilişkin soru işaretlerinin giderilmesi gerekiyor. Bu kapsamda mahkeme, hem Sabancı Holding’e hem de Akbank’a yazı yazarak her iki kurumun da pay defterlerini talep etti.
DİĞER DAVA DOSYALARI DA İSTENDİ
Mahkeme ayrıca Sevgi Sabancı’nın yine Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde Sabancı ailesine karşı açtığı davayla ilgili de adım attı. Mahkeme, Adana’daki ve İstanbul’daki mahkemelerden davaya dair dosyaların tamamının gönderilmesini talep etti.
“AİLESİNDEN DIŞLANDI”
Sevgi Sabancı’nın avukatı Ejder Demir, “Sabancılara ait bankadaki paylar için de hukuki mücadeleyi başlatmış bulunmaktayız. Sevgi Sabancı, Sabancı ailesinin bir ferdi olmasına rağmen bugüne kadar ailenin maddi ve manevi değerlerinden faydalandırılmamış ve dışlandırılmıştır. 7 yaşındayken kendisine ait hakları muvazaalı bir şekilde devredilmiştir. Bu hukuki mücadelemize Sabancılara ait Akbank’taki paylarını almak da eklendi diyebiliriz” dedi.