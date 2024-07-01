Dolandırıcılara ‘SİBERGÖZ’ darbesi!

İçişleri Bakanlığı’nın dolandırıcılara yönelik düzenlediği operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Trabzon ve Aydın merkezli Adana, Ankara, Batman, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Mardin, Mersin, Sivas, İstanbul, Iğdır, Giresun, Kastamonu, Muğla, Van ve Zonguldak olmak üzere 19 ilde “SİBERGÖZ-48” operasyonları düzenlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerliökaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonlara ilişkin detaylı bilgi verdi.
İŞLEM HACMI 11 MİLYAR 400 MİLYON TL
19 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-48” operasyonlarında hesaplarında 11 Milyar 400 Milyon TL işlem hacmi bulunan 65 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar sonucu:
Çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ile
Soğuk kripto cüzdanı ele geçirildi.
”DOLANDIRICILARIN ENSELERİNDEYİZ”
Bakan Yerlikaya açıklamasında ”Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Kara Vatanda olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle” dedi.