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‘Rusya’ya karşı kışkırtıcı eylem düzenleyenler pişman olacak’

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‘Rusya’ya karşı kışkırtıcı eylem düzenleyenler pişman olacak’
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21 Nisan 2021 - 14:43
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya’ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar” dedi.

Putin, yıllık konuşmasında, Rusya’nın kendisine yönelik provokasyonlara sert ve ivedi biçimde karşılık vereceğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı, Moskova’nın, diğer ülkelerle iyi ilişkiler kurmaya çalıştığını ve hiçbir yabancı devletin Rusya’nın kırmızı çizgilerini geçmemesini umduğunu söyledi.

Putin ayrıca konuşmasında, ülkesinin koronavirüs salgınıyla mücadelesine dikkat çekti; 3 koronavirüs aşısını hızlı şekilde geliştirmelerinin Rusya’nın teknolojik ve endüstriyel potansiyelini gösterdiğini belirtti.

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