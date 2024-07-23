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İstanbul dahil çok sayıda kent için yağış uyarısı!

İstanbul dahil çok sayıda kent için yağış uyarısı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Temmuz 2024 - 8:38
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Temmuz hava durumu tahminlerini paylaştı. İstanbul dahil birçok kentte sağanak beklenirken sıcaklıkların, iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 23 Temmuz Salı hava durumu…

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